Así fue como surgió el programa ‘Aquí nos tocó vivir’ de Canal Once con Cristina Pacheco

Fallece Cristina Pacheco, distinguida periodista y escritora, a los 82 años

Hoy, la comunidad periodística y sus seguidores lamentan el fallecimiento de la reconocida periodista y escritora mexicana, Cristina Pacheco, quien dejó un legado imborrable en el mundo de las letras y la comunicación.

Su deceso ha causado profunda tristeza entre colegas y admiradores, quienes resaltan su aporte fundamental al periodismo y la cultura mexicana a través de su larga trayectoria y obras.

Pacheco, de 82 años, falleció en la Ciudad de México, su amada metrópoli, marcando el fin de una carrera que trascendió durante casi medio siglo.

“Aquí nos tocó vivir”, el programa que la hizo un ícono de la televisión mexicana, fue la plataforma a través de la cual exploró durante décadas la complejidad de la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Desde sus inicios en mayo de 1978, la periodista se adentró en diversos rincones de la urbe para mostrar las realidades, carencias y disfrutes de los chilangos.

"Aquí nos tocó vivir", el programa que definió la carrera de Cristina Pacheco, fue un retrato fiel de la vida urbana en la Ciudad de México. (@Canal Once)

La idea original de este programa era abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva arquitectónica. Sin embargo, el programa evolucionó para convertirse en un mosaico de voces e imágenes que reflejaban las transformaciones urbanas, los cambios sociales y la cotidianidad de los habitantes de la Ciudad de México.

Así fue como surgió “Aquí nos tocó vivir” con Cristina Pacheco

Comenzó con enfoque en los problemas de vivienda desde la mirada arquitectónica pero evolucionó hacia la crónica social. Esta metamorfosis se debió en parte a la influencia de José Priani y Pablo Marentes, entonces director de Canal Once, y reflejó a lo largo de sus emisiones las problemáticas sociales, la identidad y la lucha contra la injusticia de los habitantes de una de las ciudades más grandes del mundo.

Cristina Pacheco con sus últimos invitados de Conversando. Foto: Facebook/Orquesta Basura

En una entrevista para Proceso, Cristina Pacheco compartió que, aunque “Aquí nos tocó vivir” no era un programa de denuncia, no evitaba exponer las realidades injustas que observaba en su amada Ciudad de México.

Con un profundo amor por la metrópoli, expresó en varias ocasiones su apego a sus defectos y su dolor al verla deteriorada. En sus propias palabras:

“La Ciudad de México es mi vicio, no puedo estar sin ella, me gustan hasta sus defectos. Pero me duele verla tan rota y tan deteriorada. Parece que muchas cosas se hacen para incomunicarnos y no para comunicarnos. Me duele que el temor y la violencia nos priven de los espacios públicos”.

“Aquí nos tocó vivir” se convirtió en un espejo real y crudo de la Ciudad de México, dando voz a los trabajadores de la capital y evidenciando las preocupaciones por el temor y la violencia que privan a la sociedad de sus espacios públicos.

La famosa escritora Cristina Pacheco ha fallecido.

En reconocimiento a su impacto cultural, en 2010, la UNESCO lo inscribió en el Registro Memoria del Mundo de México, considerándolo “una memoria de la vida” y “de los rostros” de distintas regiones. En 2011, Cristina Pacheco recibió un homenaje del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Quién fuera la esposa del escritor José Emilio Pacheco anunció su retiro temporal debido a razones de salud, sin detallar la naturaleza de su enfermedad. En un emotivo mensaje, expresó: “Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves y hoy tengo que aprender a soportar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente ‘Conversando con Cristina’”.

Cristina Pacheco deja un legado imborrable en el periodismo y la televisión mexicana, recordada no solo por su maestría comunicativa sino por su compromiso social y su amor inquebrantable por la Ciudad de México.