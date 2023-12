América campeón del Apertura 2023 de la Liga MX: reacciones y festejos minuto a minuto

Cuauhtémoc Blanco se lanza contra Nahuel Guzmán y Gignac

Previamente, el exjugador americanista se lanzó contra el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, y a su delantero André-Pierre Gignac, al primero a quien llamó “payaso” al señalar que siempre le encanta ser un protagonista; mientras que al francés lo criticó por haber ofendido a Miguel Layún tras decir que se retirara del futbol “por la puerta de atrás”, a lo que Blanco contestó: “Es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador del América. Apenas me enteré de las declaraciones que hizo de Layún y no me pareció correcto. Calladito te ves más bonito”.