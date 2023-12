MxMF México Metal Fest 2024: cambio de sede, precios y cartel

MxMF Metal Fest, la revolución del metal llega a Ciudad de México en 2024 (Mxmf Metal Fest)

La escena del metal en México se prepara para un cambio épico con la llegada del MxMF Metal Fest a la Ciudad de México en 2024. Este reconocido festival, que solía llevarse a cabo en Monterrey, ha experimentado una transformación significativa, cambiando no solo de nombre sino también de sede.

Te puede interesar: Festival Vaivén 2024: estos son los costos oficiales de los boletos, fases y fechas de preventa

A partir de ahora, uno de los que se considera como de los mejores festivales del género en México se reinventa como MxMF Metal Fest y se traslada a la capital del país, marcando un hito en la historia del evento.

Los precios de los boletos para el nuevo MxMF Metal Fest CDMX 2024 ya están disponibles a través del sistema de Boletia.

Tras una era en Monterrey, el festival se transforma y estrena ubicación en el Velódromo Olímpico (Mxmf Metal Fest)

La primera edición de este renovado festival está programada para los días 16 y 17 de noviembre de 2024, y tendrá como escenario el emblemático Velódromo Olímpico, ubicado en la calle Radamés Treviño S/N, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Luis Miguel Tour 2024: estos son los precios oficiales para los conciertos de ‘El Sol’ en la Arena CDMX

La decisión de cambiar de sede busca expandir la experiencia del festival a una audiencia más amplia y consolidar aún más la presencia del metal en la escena musical de la capital mexicana. El Velódromo Olímpico, conocido por ser testigo de eventos icónicos, promete brindar el escenario perfecto para una experiencia metalera única.

Aunque la lista completa de artistas y bandas aún no ha sido revelada, los organizadores ya han confirmado que At The Gates y Enslaved serán algunos de los actos principales que encabezarán el MxMF Metal Fest CDMX 2024. Los fanáticos del metal pueden esperar una amalgama de estilos y un espectáculo inolvidable.

At The Gates y Enslaved confirmados para MxMF Metal Fest CDMX (Mxmf Metal Fest)

Precios del MxMF Metal Fest CDMX 2024

Para aquellos que deseen asegurar su lugar en este evento trascendental, los boletos ya están disponibles a través del sistema de Boletia. Los precios varían según la categoría y la fase de compra:

Te puede interesar: Young Miko viene a México: fechas, boletos, precios y todo sobre sus conciertos

Abonos:

Preferente Trve: $4,400.00

Preferente Fase 1: $4,800.00

Preferente Fase 2: $5,200.00

Preferente Fase 3: $5,600.00

Preferente Fase 4: $6,000.00

MxMF Metal Fest, antes en Monterrey, ahora innovará la escena del metal desde Ciudad de México en 2024 (Enslaved)

Boletos por día:

General Trve: $2,400.00

General Fase 1: $2,800.00

General Fase 2: $3,200.00

General Fase 3: $3,600.00

General Fase 4: $4,000.00

Los amantes del metal y seguidores del festival están ansiosos por vivir esta nueva etapa del MxMF Metal Fest en la Ciudad de México, marcando un capítulo emocionante en la historia del metal en México.