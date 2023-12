Cofepris alerta por frutas importadas de EEUU contaminadas con una bacteria; así puedes identificarlas

Cofepris alertó sobre frutas importadas de EEUU (Imagen ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una advertencia sobre una posible contaminación de frutas provenientes de Estados Unidos (EEUU), ya que su consumo es un riesgo potencial para la salud debido a la presencia de una bacteria.

Se trata de melocotones (duraznos), ciruelas y nectarinas de la marca HMC Farms que se sospecha podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Tras el retiro voluntario de estos productos del mercado estadounidense por HMC Group Marketing, INC, la autoridad sanitaria mexicana refirió que las frutas fueron importadas a México desde los Estados Unidos en el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 15 de noviembre de 2023.

En respuesta a la situación, Cofepris aconseja a los consumidores que verifiquen las etiquetas de las frutas antes mencionadas previamente a su compra, para evitar la ingestión de productos potencialmente contaminados.

La dependencia compartió una imagen en la que se especifican las características de las etiquetas de los productos identificados como riesgosos, tales como color y datos incluidos.

Ciruelas, duraznos y nectarinas son las frutas posiblemente contaminadas (Shutterstock)

Este aviso de riesgo busca prevenir cualquier incidencia de enfermedades relacionadas con la presencia de Listeria, un patógeno que puede causar graves afectaciones a la salud. La bacteria Listeria monocytogenes es conocida por causar la listeriosis, una infección que puede ser especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, personas de avanzada edad o con el sistema inmunitario débil.

La Cofepris exhortó a la población a realizar la denuncia sanitaria en caso de identificar frutas con el etiquetado antes mencionado y evitar comprarlas. A las personas que adquirieron estas estos productos pero aún no las consumen se les recomienda no hacerlo y limpiar las zonas donde se tuvo contacto con el alimento para evitar su propagación.

Qué es la listeriosis y cuáles son sus síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que listeriosis es el nombre que reciben las enfermedades causadas por Listeria monocytogenes. En su forma no invasiva su periodo de incubación es breve y causa síntomas como diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares.

Mientras que la listeriosis invasiva, la cual afecta principalmente a grupos vulnerables, tiene un periodo de incubación que va de una semana a tres meses. Los síntomas en este caso son fiebre, los dolores musculares, la septicemia y la meningitis.

El dolor de cabeza es parte de los síntomas de la listeriosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México señala que cuando la infección se propaga al sistema nervioso puede provocar dolor de cabeza, cuello rígido, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones.

En caso de presentar algunos de los síntomas referidos es indispensable ir a consulta médica cuanto antes para recibir el tratamiento adecuado y evitar que la enfermedad se vuelva más grave.

Es importante mencionar que la sintomatología asociada a esta infección puede aparecer días e incluso semanas después del consumo del alimento contaminado. De acuerdo con la OMS, su prolongado periodo de incubación dificulta identificar el producto que causó la enfermedad.

Cofepris alertó sobre helados contaminados

Las frutas de la marca HMC Farms, importados a México desde EEUU, no son los primeros productos sobre los que Cofepris alerta por su posible contaminación con Listeria monocytogenes.

En agosto de este año la autoridad sanitaria alertó sobre helados contaminados con la misma bacteria. Se trata de un lote de productos Soft Serve On The Go, los cuales fueron importados desde Estados Unidos, país donde ya fueron retirados.

La autoridad sanitaria advirtió sobre helados contaminados (Foto: Cofepris)

Las presentaciones del producto que fueron identificadas por riesgosas son:

- Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate) - Código UPC 0-91404-15129-0.

- Razzle n’ Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní) - Código UPC 0-91404-15133-7.

- Caramel Vanilla (Caramelo) - Código UPC 0-91404-15131-3.

- Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate) - Código UPC 0-91404-15113-9.

- Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango) - Código UPC 0-91404-15128-3.

- Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera) - Código UPC 0-91404-15285-3.