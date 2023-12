Papá de Debanhi Escobar busca ser diputado federal por Movimiento Ciudadano

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, busca ser diputado federal (Foto: Cuartoscuro)

Mario Escobar Salazar, padre de Debahni Escobar Bazaldúa, está interesado en ser diputado federal y este 8 de diciembre se reunió con militantes de Movimiento Ciudadano para hablar del tema.

Debahni fue asesinada en abril de 2022 y a más de una año de su feminicidio, su papá busca una diputación federal. En un encuentro con los medios, el hombre manifestó que tiene interés en ocupar un escaño en Cámara de Diputados para ayudar a familias que están pasando por una situación similar a la de su familia.

“Nosotros estamos buscando un frente en el que podamos coadyuvar, en el que podamos ayudar a prevenir situaciones como las que nos sucedieron a nosotros, así como ayudar a esclarecer los casos que hasta ahorita no cuentan con una atención adecuada”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

Mario Escobar, quien es maestro, reconoció que ser legislador es una gran responsabilidad. Sin embargo, expuso estar preparado para asumirla y hacer señalamientos sin miedo.

El padre de Debanhi Escobar aseguró que no tiene nada en contra del gobierno de Movimiento Ciudadano Facebook: Mario Escobar Salazar

“Sabemos que nunca se está listo para una oportunidad como esta, pero con la pérdida de nuestra hija perdimos el miedo a todo y generamos un compromiso con aquellas personas que no han tenido una voz o que de alguna manera han sido eliminadas por el sistema”.

“De alguna manera siempre lo he dicho, siempre lo he comentado, que cuando he tenido que señalar a alguien lo he señalado, hasta ahorita no he tenido nada yo en contra del gobierno estatal. Además siempre ha habido una muy buena comunicación con el gobernador del estado y en ese sentido nos sentimos de alguna manera tranquilos en ver el proyecto que traemos nosotros y que se pueda coadyuvar”, refirió.

Padres de Debanhi desaprobaron a Luis Orozco como gobernador interino de Nuevo León

Esta no es la primera vez que Mario Escobar y su esposa Dolores Bazaldúa muestran interés en temas políticos. Ambos se mostraron en contra de la designación de Luis Orozco, vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, como gobernador interino del estado antes de que Samuel García reasumiera sus funciones.

“Es preocupante para nosotros y para toda la población del estado de Nuevo León, porque al menos en el caso de nuestra hija, que en paz descanse, pudimos advertir las deficiencias en la investigación, el desconocimiento y emisiones al momento de dirigir una institución como lo es la Fiscalía General del Estado de Nuevo León”, expuso la madre de Debanhi ante la prensa.

Los papás de Debanhi se lanzaron en contra del PRI y el PAN Foto. IG/debanhi.escobar

En tanto Mario Escobar arremetió en contra de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) por impulsar a Orozco desde el Congreso local.

“No podemos tolerar que los que pusieron trabas y obstaculizaron (la investigación del) feminicidio de mi hija y quién sabe de cuántos más, ahora sea premiado por el PRI y por el PAN haciéndolo gobernador, alguien que sostuvo que mi hija murió accidentalmente, cuando ya las autoridades federales determinaron que fue un feminicidio”, sostuvo.

Caso Debanhi Escobar

La noche del 8 de abril de 2022 Debanhi Escobar Bazaldúa, de 18 años, desapareció en Nuevo León. Fue vista con vida por última después de salir de una fiesta en una quinta del municipio Escobedo.

Su desaparición captó la atención rápidamente y en redes sociales circuló miles de veces la última foto de Debanhi, en la que aparece sola a un costado de un carretera luego de bajar del taxi en el que viajaba.

El 21 de abril, trece días después, la joven fue encontrada muerta en la cisterna del Motel Nueva Castilla. Sus padres sospechan que su hija nunca salió de ahí desde su desaparición.

La Fiscalía de Nuevo León informó que la causa de muerte fue una contusión, pero la familia ordenó una segunda autopsia que contradijo estos resultados. Finalmente fue una tercera autopsia ordenada por las autoridades federales la que determinó que Debanhi murió a causa de asfixia por obstrucción de los orificios nasales.