Corren del país a extranjera por quejarse de los monumentos feministas: “México no es un zoológico para turistas”

Recientemente por redes sociales se desató la conversación en torno a una chica extranjera proveniente de Francia que filmó un video en donde critica las protestas feministas y todo lo que ocasionan alrededor de la Ciudad de México. El audiovisual fue publicado en TikTok y rápidamente se ganó las críticas de miles de personas que básicamente le pidieron que mejor regrese a su país.

La chica, cuyo usuario en la mencionada red social es Vivi_voyage_88, muestra en su video el Palacio de Bellas Artes cubierto por protecciones colocadas por las autoridades, previo a una marcha feminista. Afirma que es su monumento favorito en todo el mundo y le molesta no poder acceder a él.

“Es mi monumento favorito de todo el mundo y no podemos accederlo. Lo más bonito del centro, si hacen esto yo creo que ya no tendrán turistas”, advirtió.

La chica que al parecer es una joven menor de 30 años, explicó que está en favor de la lucha y las exigencias de los colectivos de mujeres, pero que no considera que la violencia y el daño a los monumentos sea el camino.

“Estoy de acuerdo que hay que defender a la mujer, pero no estoy de acuerdo en que destruyan, la Ciudad de México, las calles, dañan a los monumentos, dan una imagen como que parecen salvajes a los turistas... La ciudad se ve como una ciudad en cartón, o como una cárcel”, opinó.

Más adelante aseguró que dichas marchas dañan a los comercios. Y que el cierre de todos ellos incluso le impedimenta ir a tomar su café o encontrar la fachada de un restaurante.

“Afectan a los comercios de la gente, ni siquiera podemos tomar el café, o ir al banco... Mira esto, es la entrada de Sanborns, ni siquiera se nota que es un restaurante. Espero que puedan solucionar esto para la mujer y para la ciudad”, asentó.

Las redes se van sobre de ella y le piden que se regrese a su país

En redes sociales los internautas enfurecieron rápidamente y criticaron las palabras de la chica. Algunos que a la tiktoker sólo le importa poder beber su café y entrar a un restaurante, en comparación con los cientos de mujeres a las que violentan en el país año con año.

Ante la opinión de la francesa de que las feministas parecen salvajes, dijeron lo siguiente: “Más salvaje el acoso, las violaciones y feminicidios que se viven a diario, lamentablemente es la única forma de ser escuchadas porque ya estamos hartas”.

“Un completo chiste que una francesa privilegiada viviendo aquí opine desde el privilegio y completa ignorancia a lo que viven las mujeres de acá”, dijo otra persona. Por otro lado otros le pidieron que volviera a su país: “Tienes razón, mejor no regreses a México”, “Pues vete, ¿no?”.

“¿Alguien podría pensar en Sanborns?”, “Weeey no puede ir a tomar café”, “México no es un zoológico para turistas”, “En Francia también protestan y lo hacen muy bien. Liberté, egalité, fraternité ¿no te suena? ya mejor regrésate a tu país”, “Las protestas no están hechas para ser agradables a los turistas, si no te gusta, regresa de dónde viniste”.

Más adelante la chica respondió a algunos de los comentarios con un nuevo video: “Estoy diciendo sí, el problema es real, que tenemos mucho feminicidio y no tengo idea de lo que deben pasar las mujeres de México, porque en Francia es muy diferente”.