“La verdad, solo me da risa”: Claudia Sheinbaum responde a críticas de Xóchitl Gálvez tras visita a Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, ha hecho eco de sus palabras hacia miembros de la oposición, ya que los acusó de “hipócritas” en su supuesto apoyo al feminismo. Además de que se defendió de las duras críticas en su contra, luego de que se presentó en Palacio Nacional para presuntamente recibir instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una reciente declaración, Sheinbaum negó las afirmaciones de que su encuentro con López Obrador tuviera connotaciones políticas, destacando que se trataban de temas personales. “Armó un lío”, comentó sobre la reacción suscitada por la reunión, precisando que la conversación con el líder y fundador de Morena se limitó a “asuntos familiares y de salud”.

“Ayer pasé a dejar unos documentos a Palacio Nacional, una nota al secretario particular del presidente. Me dijeron ‘ahí está el presidente’, entonces pasé a verlo, lo saludé y me habían dicho que estaba mal de su pie”, expresó a través de un video que colgó de su red social de X.

Además, la dirigente del partido guinda compartió también que solamente hablaron sobre la vida cotidiana.

“Me preguntó ‘¿cómo vas?’, le dije ‘pues creo que vamos muy bien y eso fue todo”.

Xóchitl Gálvez es la candidata de Frente Amplio por México. (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Y es que detrás de este incidente se vislumbra el ya acercamiento de la contienda electoral del 2024 y la presión pública hacia las figuras políticas preeminentes en el panorama nacional.

Ante ello, Sheinbaum aprovechó el foco mediático para recalcar la importancia de las cuestiones sociales por encima de las fisuras partidistas, aunque no escapó a las críticas de varios sectores que interpretaron su visita como un acto de subordinación política.

La ex jefa de Gobierno de Ciudad de México ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y ha generado polémicas, pues su nombre resuena con frecuencia, rumbo a las elecciones de 2024.

Tan solo con este reciente acontecimiento, Sheinbaum también pone de manifiesto la tensión creciente entre el partido y sus opositores, tal es el caso de la candidata por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Fue a recibir instrucciones, no la disimulan. Ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea”, dijo Xóchitl Gálvez en referencia a la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional.

Luego de esas declaraciones, la candidata presidencial de Morena reviró y realizó expresiones de burla. “La verdad, solo me da risa”, subrayó.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respaldó las versiones de la abanderada del partido guinda e insistió que son encuentros de amistad. “Somos amigos, además es mi compañera. Tenía interés de hablar conmigo”.