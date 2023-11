Lupita Jones habla sin filtros de Miss Universo: “Me tenían harta, los espacios deben ser para las mujeres” | VIDEO

Lupita Jones dejó de ser considerada como directora del concurso internacional en su capítulo mexicano (Foto: Instagram)

Días después de ser desplazada de la dirección de Miss Universo México, Lupita Jones subió a Instagram una captura de pantalla que la posicionaba como la tendencia número uno en X, antes Twitter. Acompañó la imagen con un dardo dirigido a la dirección del certamen de belleza: “Y seguirán hablando porque hay reina madre para rato”.

Te puede interesar: Vanessa Claudio celebró cambios en Miss Universo México

La ex Miss Universo no blofeaba. Jones, quien por más de 30 años estuvo al frente de Miss Universo México, concedió una entrevista para el canal de YouTube El Mich TV, en la que criticó abiertamente la administración encabezada por la empresaria trans, Anne JKN, quien de acuerdo con Jones, ha hecho que el certamen pierda el rumbo.

Lupita Jones sobre Miss Universo: “Ya me tenían harta y cansada”

Lupita Jones dejó la dirección de Miss Universo el 20 de noviembre pasado, pero su separación de la organización comenzó a gestarse desde 2002, año en el que Anne JKN adquirió los derechos de Miss Universo por 18,6 millones de euros.

Te puede interesar: Lupita Jones confirmó que seguirá liderando Mexicana Universal tras su salida de Miss Universo

“Los últimos años ya había cosas que no me hacían sentir cómoda con Miss Universo. Saben, son testigos de cuántas veces he puesto el pellejo de por medio para defender a Miss Universo, para defender lo que representan estas plataformas para las jóvenes”, dijo la ex Miss Universo en referencia a su desacuerdo por el cambio de reglas en el certamen para ser más incluyente con mujeres trans o fuera de los estándares de belleza del certamen.

Quién es Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México tras salida de Lupita Jones Foto: Cuartoscuro

Jones no comparte la visión de Anne JKN

Jones se refiere a la marca Miss Universo no como un trabajo, sino como una relación más allá de lo laboral, pues compartía sus valores. Este sentimiento, asegura, se diluyó en los últimos años, en los que el certamen tomó un rumbo con el que ya no se identificaba y que la terminó cansando y hartando:

“No pudo comprometerme por algo en lo que he dejado de creer. No me siento identificada con el rumbo que lleva Miss Universo actualmente. Seguiré defendiendo lo que yo hago, muy respaldada por otras franquicias internacionales con las que comparto una visión”.

“Yo le he dado más a Miss Universo”, asegura la ‘Reina Madre’

Lupita Jones fue apodada ‘Reina Madre’ no solo por ser la primera mexicana en ganar Miss Universo, sino por su magnética personalidad y labor dentro del certamen. Ahora que está desligada del concurso, al hacer un corte de caja, Jones no tiene dudas:

Te puede interesar: “Es injusto”: Tania Rincón apoya a Lupita Jones tras quedar fuera de Miss Universo México

“Creo que yo le he dado más a Miss Universo. Obviamente, siempre estaré agradecida por la experiencia y todo el aprendizaje, pero creo que el balance termina siendo que yo le he entregado más a la marca mientras fuimos compatibles”.

Lupita Jones estuvo al frente de MIss Universo México durante más de 30 años. Foto: Getty Images

Adelanta qué rumbo tomará Mexicana Universal

Su exclusión de Miss Universo no la alejará de los concursos. Lupita Jones adelantó que buscará impulsar la marca Mexicana Universal, la cual tendrá un ADN muy diferente a Miss Universo.

Jones, quien fue sustituida por Cynthia de la Vega, con quien protagonizó una polémica en 2011, aclaró que no estuvo en sus manos ausentarse de la rueda de prensa en la que se anunció el cambio en la dirección de México:

“A mí no me correspondía entregar esa estafeta. Las cosas se hicieron como fue. Si acaso, quien le correspondía era a la organización Miss Universo. No me interesa victimizarme. Las cosas se hicieron de cierta forma y a darle la vuelta a la hoja. Esto ya no es y me enfoco en lo que sí es”.

Jones afirma que la diversidad hace injusta la competencia en Miss Universo

“Algo que voy a defender siempre es que toda competencia debe ser justa y transparente y hay varios elementos que para mí deben existir en una competencia para que se vea así. De entrada, que los y las participantes compartan característica similares en donde todas las reglas apliquen por igual”, señaló Lupita Jones en referencia a la inclusión de mujeres trans y curvys en el certamen.

“Esto te lleva a otro punto. No hay un perfil definido de qué es Miss Universo. Porque Miss Universo puede ser una mujer de 40, una mujer de 18 años, pero puede ser casada, pero puede ser que no, puede tener hijos o puede no tener hijos, o puede ser un trans o puede ser mujer biológica… Se van perdiendo cosas. No están poniendo la vara parejo. Esas son las cosas con las que yo no me sentía cómoda”.

Para Jones, “los espacios para las mujeres se deben conservar para las mujeres, no por discriminar, sino por el hecho de tener una competencia justa”.

La ex directora de Miss Universo México aseguró que el certamen de belleza perdió su esencia luego de cambiar reglas para ser más incluyente. Crédito: YouTube El MitchTV

Habla de sus diferencias con Anne JKN

Jones admite que su relación con la dueña de Miss Universo, Anne JKN, no fue la mejor desde el principio debido a que ella siempre fue clara al oponerse a la inclusión en el certamen: “Tuvo algo que ver, seguramente le llegaron muchas cosas atacándome, pero bueno, está bien, no pasa nada… Llegó el punto (en el que dije) ‘en el que momento en el que me obliguen a hacer algo que vaya en contra de mi visión, ya no puedo seguir ahí’. Ya me costaba trabajo defender muchas preguntas que me hacían los reporteros”.

Jones admite que su relación con la duela de Miss Universo, Anne JKN, no fue la mejor desde el principio debido a que ella siempre fue clara al oponerse a la inclusión en el certamen. REUTERS/Jose Cabezas

Aunque sus diferencias fueron públicas, durante su visita en México, Anne JKN aseguró que la salida de Jones era un cambio necesario para renovar la dirección de México: “No estoy en posición para decir quién hizo buen o mal trabajo, pero queremos renovar la franquicia y queremos dar un empuje con algo más fresco. Vamos a empujar todo esto y tenemos pilares muy importantes: El primer pilar son los directores nacionales y el último es que México será el host de todo este masivo evento”, indicó.