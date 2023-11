Cuánto cuesta comer en ‘Dembow’, el restaurante de Maluma que estará en el Flow Fest 2023

dembow by maluma flow fest 2023 (Ig dembowbymaluma/maluma)

El próximo 25 de noviembre iniciará el Flow Fest 2023, evento que no sólo reunirá a los fans del reggaetón, sino también a artistas exponentes del género como Wisin y Yandel, Feid y muchos otros más. Pero las sorpresas no pararán ahí, ya que en el área de restaurantes, los asistentes podrán degustar en Dembow by Maluma, que es la cadena liderada por el intérprete de Amigos con derechos.

Es por ello que, a continuación te decimos cuál es el concepto del restaurante y los precios en que normalmente se ofrecen los productos.

Todo sobre Dembow by Maluma

Fue en noviembre de 2022, que Maluma saltó de los escenarios para adentrarse en el giro culinario y abrir su franquicia llamada Dembow.

El cantante de éxitos como Felices los 4 o Hawái, creó un concepto digital en donde ofrece comida rápida. Estos son algunos de los productos y costos en México:

dembow by maluma flow fest 2023 (Ig dembowbymaluma/cocacola_flow)

Burger+Papas cheddar tocino: el combo incluye hamburguesa clásica, con papas chedadar con tocino y una bebida. Cuesta 225 pesos. Combo big burger: Tiene una hamburguesa con 2 carnes, salsa Magia, vegetales y pepinillos a la elección, papas y bebida. Cuesta 215 pesos. Combo Big Cheeseburger: incluye hamburguesa de dos carnes, 2 tajadas de queso cheddar, salsa Magia, vegetales y pepinillos a la elección, papas y bebida. Cuesta 215 pesos. Combo classic burger: incluye hamburguesa con 1 carne, salsa Magia, vegetales y pepinillos a elección, papas y bebida. Cuesta 190 pesos. Combo classic cheeseburger: incluye hamburguesa con 1 carne, queso cheddar, salsa Magía, vegetales y pepinillos a lección, papas y refresco. Cuesta 200 pesos. Combo barrio burguer: Incluye hamburguesa con 2 carnes, 2 tajadas de queso doble crema, tocino crocante, piña, papas fósforo, salsa barrio, papas y refresco. Cuesta 220 pesos. Brownies a 45 pesos y galletas a 45 pesos.

Cuándo se presentará Maluma en el Flow Fest

Maluma es parte del line-up principal de esta edición del festival y su participación se llevará a cabo el domingo 26 de noviembre en el escenario Coca-Cola de 12:40 am a la 1:50 am.

Se recomienda llevar ropa cómoda y estarse hidratando constantemente debido a que será de las últimas presentaciones de la noche.