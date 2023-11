Hombre se viraliza por besar y rezarle al cartón de leche de Blur en el Corona Capital

El video se estrenó en 1999 Captura: YT/Blur

Después de las quejas por los horarios empalmados y los precios de los boletos, finalmente ya concluyeron los tres días del festival Corona Capital 2023, el cual se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los diversos actos de los headliners dejaron momentos icónicos entre los asistentes, pero destaca uno sobre un joven que aparentemente estaba ebrio y no pudo ocultar su emoción por ver a Milky, del video musical de Coffe & TV que lanzó Blur en 1999.

El joven supuestamente había bebido mucho alcohol, por lo que en pleno concierto decidió arrodillarse y besar a la botarga del carismático personaje con forma de cartón de leche, de acuerdo con la persona que compartió el simpático momento en X (antes Twitter), el hombre incluso se puso a rezarle a la figura, por lo que llamó la atención de muchas personas, incluidos los miembros del staff del festival.

“Ayer un wey hasta el cu...o se le puso a rezar y a llorar a la lechita de blur y se lo tuvieron que llevar jajajajajakaj”, escribió el usuario de X @AllanAridai. En las fotos se pudo ver al joven que estaba arrodillado y llorando a los pies de la estatua de Milky, pero a la siguiente imagen se pudo apreciar que el personal del Corona Capital ya lo había ayudado a levantar y le estaban pidiendo que se retirara de la zona para evitar maltratar la figura.

El chico no pudo contener su emoción y se arrodilló frente a la figura de Milky (X/@AllanAridai)

Entre comentarios hubo todo tipo de reacciones, un internauta aseguró que seguramente el joven le contaría esa experiencia a sus hijos o hijas, otros consideraron queincluso ellos podríany la mayoría celebró la espontaneidad con la que el chico expresó su entusiasmo por estar en el Corona Capital frente a la figura de Miky. Estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse:

“Anécdotas que espero le cuente a sus hijes”, “Benditos lácteos, la lechita murió por amor al prójimo”, “¿Cómo es que me perdí esto?”. “Hey, pero cuenta más, la gente empezó a gritar ‘Fuera’ ¿o que pasó?”, “Sin problemas pude ser yo”, “Yo también le tomé foto, andaba muy personal el bro, pero envidio su felicidad”, “Noventeros ser como:”, “Yo lo entiendo”y “Pudo haber sido cualquiera de nosotros”.

Y es que en redes, muchas personas calificaron los actos de Blur, Pulp y The Cure como emotivos y épicos, una joven incluso contó que un chico le pidió tomarla de la mano en pleno acto de The Cure, así que tuvieron un momento de complicidad y atracción momentánea durante tres canciones.

El staff del Corona Capital retiró al joven (X/@AllanAridai)

“Un vato ayer me agarró la mano escuchando a The Cure Me preguntó si podía agarrarme la mano y yo de que AHUEVO y ahí anduvimos agarraditos de la mano hasta que sonó Pictures of You y tuvimos que sacar nuestros celulares. Ojalá que mi micronovio esté muy bien esta mañana”, escribió la usuaria @eiffel_torres. Es por este tipo de actos espontáneos que la gente logró empatizar con el joven que no pudo contener sus emociones al ver la figura de Milky.

Este cartón de leche es una representación de la figura antropomórfica que apareció en el video de Blur de 1999, este videoclip fue dirigido por Hammer & Tongs, Milky fue creado por Henson’s Creature Shop, la historia del mismo es sobre una cajita de leche que se enamora de otra que está al otro lado de la calle, pero justo cuando están a punto de encontrarse, su interés amoroso es estrepitosamente aplastada por el pie de un humano. También aparece documentada toda la travesía de la cajita desde que está en la mesa hasta que es desechada en la basura.

Así terminó la historia de romance entre las dos cajitas Captura: YT/Blur

Con los años, las cajitas de leche se han convertido en un ícono representativo de Blur, por lo que una figura de cada una fue instalada entre los escenarios del Corona Capital 2023.