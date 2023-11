Mexicana viaja a EEUU para conocer a un chico; al llegar el joven la rechaza porque extraña a su ex

La mexicana se dio cuenta de que el hombre al que había conocido solo era virtual. Foto: Captura de pantalla

Gracias a las redes sociales podemos ser testigos de historias increíbles como lo que vivió esta mexicana quien desde su perfil de TikTok narró cómo viajó a EEUU para conocer a un chico, pero al llegar él la rechazó pues extrañaba todavía a su ex novia.

Te puede interesar: Tiktoker se vuelve viral al encontrar vestido de Alexander McQueen en la ropa de paca; esto es lo que pagó | VIDEO

Su historia comenzó cuando en una aplicación para conocer personas coincidió con un hombre que vivía en Estados Unidos. Habían hablado durante 2 años y parecía que todo terminaría en una reunión cara a cara en donde ambos se declararían si amor.

En su perfil, la chica identificada como Amy Santana le contó a sus seguidores la triste historia de cómo viajó hacia otro país solo para conocer a quien consideraba su alma gemela y todo terminó en tragedia pues al parecer fue víctima de una mentira.

El sujeto había engañado a varias mujeres pues todavía quería a su ex pareja. Foto: Captura de pantalla

¿Qué sucedió?

Con un tono de voz bastante bajo y una expresión de sorpresa, Amy relató que su novio virtual se encontraba en Indianápolis y ella no dudó ni un momento en alcanzarlo para por fin poder conocerse en persona.

Te puede interesar: ¿Cómo hacer el test del Lenguaje del Amor que se hizo viral en TikTok?

Sin embargo, todo cambió cuando ambos decidieron irse de fiesta y ahí ambos ingirieron bebidas alcohólicas, pero al parecer el chico tomó de más y ahí fue cuando los secretos comenzaron a salir.

“Se supone que iba a estar dos semanas con él para conocernos, llevo una semana con él y ya super ped... me dijo que no me quiere aquí, que extraña a su ex novia, no me quiere hospedar, quedé payaso, quedé humillada internacionalmente”, explicó.

El sujeto había engañado a varias mujeres pues todavía quería a su ex pareja. Foto: Captura de pantalla

Pero eso no fue todo, pues en su borrachera el hombre le confesó que también sostenía una relación con otra mujer en su ciudad natal, Ohio, a la que también estaba engañando y que casualmente le habló ese día para saber dónde se encontraba.

Te puede interesar: “Están en forma de tornillo”: cliente de Bershka expone a la tienda; encuentra supuestas cámaras ocultas en vestidores

“Contesté porque pensé ‘Yo no puedo dejar a esta pobre mujer con la angustia, necesito que sepa’, les juro que traté de ser empática con ella, no la quería lastimar más, me empezó a hacer un trillón de preguntas y cuando logré que se tranquilizara le dije quien era y le aclaré ‘El te está diciendo que vino dos semanas por trabajo a Indiana, pero no fue así, vino a verme a mí, nos íbamos a quedar en su departamento para ver el otoño”.

Tras darse cuenta del lío en el que se había metido, la chica no tuvo opción que pedir asilo a sus seguidores pues entre sus planes no se encontraba irse a un hotel y tampoco quería adelantar su fecha de regreso a México.