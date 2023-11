Los mejores memes de Miss Universo y la eliminación de Melissa Flores de México

Melissa Flores quedó eliminada en la ronda 1 y los memes llegaron a las redes. (REUTERS/José Cabezas) (Captura)

Melissa Flores, la representante de México en Miss Universo 2023, quedó eliminada del certamen de belleza, que se celebra en El Salvador, en la primera ronda después de no ser seleccionada para las 20 semifinalistas que participarían en la pasarela de trajes de baño.

Muchos mexicanos se mostraron sorprendidos pues consideraban que era una de las favoritas, inclusive en redes sociales circularon los pronósticos que la Inteligencia Artificial de Google dio y la connacional se encontraba entre las 10 finalistas, inclusive algunos aseguraron que llegaría a la gran final junto con dos de sus compañeras.

Pero como ya es costumbre en México, en lugar de reaccionar con molestia o enojo, la primera respuesta que se tuvo en redes sociales fue a través de los memes que dedicaron a la derrota de Melissa Flores.

Sin embargo, en redes sociales no se mostraron molestos con Melissa Flores a quien agradecieron la representación, la preparación y su paso por le certamen de belleza visto a nivel mundial.

Otro grupo de seguidores del certamen conocido como Miss Universo 2023 mostraron su inconformidad de que Melissa Flores no hubiera avanzado por lo menos a las semifinales, no obstante, sólo quedó ahí y no hubo ningún tipo de agresión verbal en contra de los organizadores, jueces ni votantes.

No obstante no deja de ser triste y hasta cierto punto decepcionante el hecho de que Melissa Flores no pudiera continuar avanzando en las etapas y que México se quedara rápidamente sin representación en Miss Universo 2023, una competencia que ya se ganó con anterioridad.

Un par de internautas le echaron la culpa a Lupita Jones por no estar apoyando presencialmente a la nacida en Michoacán, cosa que, según los internautas, ya había hecho con anterioridad al grado de que la señalaron por “brillar por su ausencia”.

Por el momento, Melissa Flores no ha emitido un mensaje para todos los fans que la apoyaron desde México e, inclusive, algunos compatriotas que acudieron a su hotel para brindarle y externarle su cariño. Pero se entiende pues no es fácil esforzarse al máximo para resultar eliminada en la primera fase, pronóstico que sorprendió a muchísimas personas.

Sin embargo, no todos perdieron la esperanza y mientras se escuchaba los nombres, una a una, de las semifinalistas del certamen de belleza, algunos seguidores y televidentes mantenían el ánimo y la emoción de escuchar el nombre de Melissa Flores, suceso que nunca ocurrió.

Melissa Flores participó en Miss Universo con un tobillo lastimado

Melissa Flores sufrió una lesión en el tobillo previo a su participación en Miss Universo 2023. La nacida en Michoacán contó, a través de sus redes sociales, que sufrió un accidente y se lastimó, por lo tanto se le vio usando un vendaje, pero sin dejar sus tacones, eso sí, un poco menos altos que los que usualmente usaría para el certamen de belleza.

La joven mexicana no dio detalles sobre su lesión, pero uno de los representantes de la organización de nuestro país dedicada a estos concursos informó que sí le dolía, pero no iba a abandonar.