Cuánto cuesta la comida en el Corona Capital 2023

El Corona Capital 2023 se está llevando a cabo este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre. Los fans de la música podrán disfrutar de bandas internacionales como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Como ya es costumbre, la sede del Corona Capital es el Autódromo Hermanos Rodríguez, específicamente en la curva 4. El evento se va a transmitir en vivo por internet, pero si eres uno de los afortunados de ir a cualquiera de los tres días del Corona Capital, aquí te damos información que necesitas saber.

Es importante que tengas en cuenta que el evento dura muchas horas, por lo que sí o sí necesitas comer dentro de las instalaciones, pues la gente del Autódromo Hermanos Rodríguez no permite el acceso de comida ajena al evento. Te contamos cuánto te puedes gastar en alimentos.

Los precios de la comida en el Corona Capital 2023

Durante el Corona Capital habrá muchas opciones para comer (Imagen ilustrativa Infobae)

Si lo que quieres es sólo un snack o matar el hambre con dulces, estos son los artículos que te puedes encontrar en el evento: Doritos a 60 pesos, Barritas en 50 pesos, Gansito Black en 50 pesos, Galletas Príncipe en 60 pesos, Pingüinos en 60 pesos y Chochorroles en 60 pesos. También se venden dulces como Bubulubu a 40 pesos, Gomitas a 40 pesos, Paletas Vero a 15 pesos y Picafresas en 15 pesos.

Si estás buscando algo que de verdad te llene, te puedes dirigir a la zona de Food Court. Aquí hay un montón de opciones de comida que puedes disfrutar, desde platillos mexicanos hasta pizzas, hamburguesas o hot dogs.

Por ejemplo, puedes encontrar una curiosa “tortipasta”, que consiste en un baguete relleno de pasta a la boloñesa gratinada con queso. Este platillo tiene un precio de 150 pesos mexicanos. Por otro lado, si quieres algo más mexicano, está la opción de flautas: son cuatro también por 140 pesos. Hay varios sabores: pollo, res, chicharrón prensado, papas con chorizo, papa, queso, frijol y calabaza con zanahorita. Por supuesto, estos antojitos llevan crema, queso y hay una gran variedad de salsas.

También, si se te antojan unas quesabirrias, las puedes encontrar también en esta zona del evento y puedes comprarlas por unos 140 pesos mexicanos la orden de 4. Si llevas menos presupuesto, puedes encontrar ordenes de taquitos a 80 pesos cada una, y hay de todos los sabores que te imagines, como pollo, res o hasta nopales.

El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)

Si llevas un poco más de presupuesto y se te antoja una hamburguesa, puedes ir a Chubbies Hamburguesas. Este establecimiento tiene varias opciones que pueden ir de los 240 pesos mexicanos hasta los 300 pesos.

Estas son algunas de las opciones que tienes para comer dentro del Corona Capital, pero hay muchas otras más. Si vas a asistir al evento de este año vale la pena que te des una vuelta por el Food Court.

¿Y para tomar? Esto cuestan las cervezas, los refrescos y las botellas de agua

Para matar la sed también hay varias opciones dentro del Corona Capital. Por ejemplo, una clásica cerveza Corona tiene un costo de 150 pesos mexicanos, mientras que las opciones de sabores cuestan unos 90 pesos y las puedes encontrar de mango con piña y limón, lima con limón, limón con toronja, frutos rojos y jamaica.

Si no quieres consumir bebidas alcohólicas podrás comprar refrescos en 50 pesos mexicanos (de marcas como Seven Up o Manzanita Sol), bebidas energéticas como la Monster en 110 pesos o botellas de agua también en 50 pesos.