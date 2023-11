Wendy Guevara se defiende de las críticas de la activista Kenya Cuevas: “A mí no me tiene que educar nadie”

Wendy Guevara habla sobre las críticas de Kenya Cuevas (Wendy Guevara)

Luego de ganar 4 millones de pesos en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se ha convertido en un referente para la comunidad LGBT y un ícono para muchas personas trans. El foco que le dio el reality show le permitió llegar a muchos hogares mexicanos y varias activistas han señalado que su presencia en la televisión colaboró en la representación de personas de la diversidad sexual.

No obstante, la influencer no se ha salvado de las críticas: desde enfrentarse a figuras de la política como Lilly Téllez (a quien criticó por sus postura en contra de que las mujeres trans usen el baño de mujeres) o entrar en controversia con otras celebridades como Libertad Palomo. Esta vez fue la activista Kenya Cuevas quien lanzó contundente mensaje sobre la forma de identificarse de Wendy Guevara y los comentarios que suele decir en redes sociales.

Y es que la integrante de Las Perdidas ha manifestado en más de una ocasión que respeta la forma en la que otras mujeres trans se identifican, pero que ella prefiere no considerarse una mujer. Ante esta situación, Kenya Cuevas dijo:

Kenya Cuevas no considera a Wendy Guevara una representante de la comunidad trans (Foto: Facebook Casa de las Muñecas Tiresias, AC)

“Ella no es activista, tuvo un golpe de suerte de fama que la colocó ahí, y pues eso, es una influencer con un golpe de fama y que esperemos que perdure. Pero ella no representa a las mujeres trans, no es la realidad de todas las mujeres trans, no todas nos percibimos como hombres con ch... ni todas pensamos orinar paradas”, añadió.

Finalmente, lanzó un duro comentario contra la ganadora del reality show, asegurando que ella hizo que la lucha de la comunidad LGBT retrocediera: “No vino a hacer un cambio, al contrario, vino a retroceder la lucha LGBT y trans (...) Le diría que si quiere podríamos acompañarla para que aprenda sobre estas realidades, cómo comunicarlo, y si no que omita estos comentarios porque afectan a otras personas”.

Qué respondió Wendy Guevara a Kenya Cuevas

La influencer fue contundente en su opinión. Crédito: TikTok/@salveseelquepueda

Por supuesto, la originaria de Guanajuato no se quedó callada, y en una transmisión en vivo respondió a los comentarios, y si bien no dijo su nombre, dejó entrever que se refería a las declaraciones vertidas por Kenya Cuevas.

“Les quiero decir algo, creo que es un país con libertad y decidimos cada quién con su cuerpo, con su mente y con su vida lo que queremos”, inició Wendy Guevara y explicó que, pese a lo que dijo Kenya, ella jamás hace del baño de pie, especialmente por higiene.

Del mismo modo, soltó “para mí no es ni de hombre ni de mujer hacer parada o sentada”, y explicó que los comentarios que fueron criticados por Kenya Cuevas sobre hacer del baño de pie sólo son parte de su particular sentido del humor.

También, fue contundente al rechazar la propuesta de Kenya: “Yo sé que hay muchas chicas que son activistas, pero a mí no me tiene que educar nadie. Yo las respeto mucho y respeto su decisión y su forma de pensar y también quiero que respeten la mía. Se supone que estamos luchando por los derechos de cada quien”.

Finalmente, la integrante de Las Perdidas defendió su libertad de expresión: “Yo soy una persona, no soy ni trans, ni soy mujer ni soy hombre, soy una persona, soy un humano, una persona común y corriente como todas las demás. Dijeron ‘ay si gusta la educamos’ ¿a mí? Qué me va a educar si ni mi mamá me dice qué tengo que hacer o no. Yo creo que la libertad de expresión es algo que ha existido en este país y siempre ha existido”.