“No estoy para complacer”: Maryfer Centeno es AMENAZADA tras analizar caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas

La grafóloga recibió amenazas tras exponer análisis del caso. (Credito:IG@theurbanbeauty // Credito: Youtube@Isabel Lascurain Abre la caja de)

Tras exponer varios análisis de lenguaje corporal sobre Paulina Florencia y Mauricio Cuevas, Maryfer Centeno reapareció en sus redes sociales para informar que recibió intimidaciones. La grafóloga no reveló quiénes fueron las personas que la amenazaron, pero se mantuvo firme en su postura sobre el caso de grooming.

“Estoy recibiendo mensajes extraños porque hice el video del ‘Tag de las hermanas’ de Pau Florencia, que considero que es importante que se revise. Me parece que es grave que están diciendo que la (hermana de la influencer) de 8 años le coqueteaba al de 30, me parece que es inadmisible”, dijo.

La grafóloga aseguró que su única intención al exponer sus análisis de lenguaje corporal es acercarse a la verdad y seguirá haciéndolo pese al disgusto que pueda ocasionar en los protagonistas de las historias.

Paulina Florencia comentó que su hermana menor era la más coqueta con Mauricio Cuevas (su actual esposo acusado de grooming) cuando tenía 8 años. (Captura YouTube: The Urban Beauty)

“Creo que la única explicación y la única lógica de tener un micrófono es defender lo que es justo. Para variar a mí, siempre, siempre, siempre, si no digo lo que les gusta a los involucrados soy muy mala y me tengo que callar. Pues lo siento muchísimo, pero yo no estoy aquí para complacer a los famosos, yo estoy aquí para acercarme a la verdad. Soy perito de verdad”, continuó.

Por último, Maryfer Centeno comentó que es inconcebible pensar que una niña de ocho años de edad puede ‘coquetear’ con un señor de 30. Esto fue lo que expusieron Florencia y sus hermanas en el video viral sobre su relación con Mauricio Cuevas.

“Uno podrá exponerse, pero a sus hermanos nunca. No sé a qué grado de control de emociones hayan llegado para verlas tan contentas y tan convencidas, por eso en los videos había dicho que que ella esté feliz no quiere decir que no sea manipulada (...) no quiere decir que no esté sometida”, agregó.

El esposo de la influencer fue acusado de grooming Crédito: (YouTube: The Urban Beauty)

“La manipulación es romantizada y está en nombre del amor”.

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre el polémico video de Paulina Florencia y sus hermanas?

La colaboradora de ‘Hoy’ se sumó al tema de conversación del momento con un análisis del lenguaje corporal de Paulina Florencia y sus hermanas en un video donde las tres se sinceraron sobre su relación con Mauricio Cuevas, actual esposo de la influencer que fue señalado de grooming.

Para ello, retomó el fragmento de la charla donde Paulina y María José señalaron a su hermana menor como ‘la responsable de coquetearle’ al empresario cuando tenía 8 años de edad y él rondaba por los 30.

La grafóloga recibió intimidaciones tras exponer el caso de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas Crédito: (TikTok: @maryfercentenom)

Maryfer aseguró que la responsabilidad es del adulto mayor, no del niño. Asimismo, analizó una fotografía de aquella época, donde aparece Monserrat abrazada de Mauricio Cuevas.

“Parece que están abrazados como pareja. Ahora sí me quedé fría con el relato. Dicen que a los 8 años le coqueteaba y que ella era la más puesta, todo se va... les juro que estoy impresionada porque no hay ningún grado de vergüenza, pena, al contrario, muy orgullosas. Es muy común que el manipulador ponga a confrontar para que luchen por su amor porque quiere que le demuestres la lealtad, es muy común en sectas”, dijo.