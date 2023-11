Fernández Noroña se lanza con todo contra Xóchitl Gálvez: “No puede ni siquiera improvisar”

El diputado criticó a la senadora y a los que la defendieron desde la Cámara de Diputados Foto: CUARTOSCURO

La tarde de este miércoles 15 de noviembre se hizo viral en redes sociales la penúltima participación del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña quien desde la Cámara de Diputados atacó a la virtual representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruíz.

El legislador y exaspirante a la presidencia de México se encontraba en la tribuna de la Cámara de Diputados lamentando que la senadora y también aspirante a ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) plagiara el discurso que en el pasado dijera Luis Donaldo Colosio, excandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien fuera asesinado durante su campaña realizada en Tijuana en marzo de 1994.

“Una candidata que plagia el discurso de Luis Donaldo Colosio: ‘Veo un pueblo con hambre de sed y justicia’ y ella ‘veo un pueblo con hambre de sed’, ¿Qué es eso? ¿Hambre de sed?”, lamentó el legislador.

Xóchitl Gálvez rindió su último informe como senadora (Cuartoscuro)

De manera automática, se escucharon varias reacciones entre las curules, especialmente de parte de aquellos que defendieron a la senadora del PAN al criticar que el diputado petista se desviara así del tema, a lo que el ex aspirante presidencial arremetió argumentando que él podía decir lo que quisiera en la tribuna, al tiempo de recordar que en diversas ocasiones los miembros de la oposición evadían preguntas “diciendo las mismas mentiras de siempre”.

“Son una pandilla de traidores a la patria”, dijo visiblemente molesto.

Criticó a la candidata que no sabe improvisar

Cabe destacar que antes de la postura del legislador en torno al plagio al discurso de Luis Donaldo Colosio cometido por Xóchitl Gálvez, Gerardo Fernández Noroña abordó el tema del incidente que vivió Xóchitl Gálvez en las inmediaciones del Monumento a la Revolución el pasado domingo 12 de noviembre cuando, en el marco de su informe como senadora, el teleprompter, dispositivo que sirve a modo de guión para dar discursos, se apagó dejándola a media postura.

El diputado Gerardo Fernández Noroña lamentó que el Frente Amplio por México tuviera una candidata que no sabe improvisar. Foto: CUARTOSCURO

En ese sentido, Fernández Noroña dijo que no entendía que la oposición eligiera a una candidata que no cuenta con la capacidad de improvisar y, tras el incidente que se supo, fue porque un cable se desconectó, arremetieran de manera directa en contra de la persona que manejaba tal dispositivo.

“Una candidata que no puede ni siquiera improvisar cuando se le cae el teleprompter y corren al pobre del teleprompter y siguen con esa candidatura. Yo lo celebro, les pongo un monumento porque no van a llegar a primera base”, dijo.

El diputado del Partido del Trabajo lanzó duras críticas a la aspirante a la presidencia y a los que la defendieron en la Cámara de Diputados Crédito: x @roro_asesino

El video de la penúltima ponencia del legislador en la tribuna de la Cámara de Diputados ha llamado la atención de internautas especialmente este día en que Xóchitl Gálvez Ruíz se despidió del Senado tras pedir licencia para contender por la presidencia.

Gerardo Fernández Noroña de nuevo en polémica

Este miércoles 15 de noviembre el diputado del Partido del Trabajo de nueva cuenta subió al estrado de San Lázaro y criticó a los integrantes de la oposición, especialmente a los de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) por no saber leer.

“Los paniaguados son un estorbo para ellos los libros, es como el agua bendita para los vampiros, es veneno puro, huyen como si de la peste se tratara, si no no serían tan atrasados, no serían tan conservadores, no serían tan contrarios a los intereses del pueblo”, dijo.

Las palabras del diputado fueron motivo para que la diputada del blanquiazul Teresa Castell de Oro Palacios, asegurara que todos los de la izquierda, es decir la alianza conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) eran unos “pedófilos”, lo que despertó el coraje de los legisladores quienes no dudaron en reaccionar.

La panista calificó de "pedófilos" a los miembros de la izquierda. (Diputados del PAN)

“Una diputada paniaguada me está gritando pedófilo, y si yo le respondo me acusa de violencia política de género, me está gritando falsedades, me han dicho de todo, pero pedófilo no me lo habían dicho y lo sumo a las infamias que la derecha dice de mi persona”, dijo el petista aún desde la tribuna.