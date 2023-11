Con mensaje a Morena y entre risas, así se despidió Xóchitl Gálvez del Senado

Xóchitl Gálvez tiene bien definido en dónde será el inicio de su precampaña el próximo lunes 20 de noviembre. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

La candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se despidió del Senado de la República para seguir con su proyecto de cara a las elecciones federales. No obstante, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) no dejó pasar la oportunidad para mandar un mensaje a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La blanquiazul pidió licencia el pasado 14 de noviembre, luego de haberse registrado como única precandidata presidencial de la triada PRI-PAN-PRD, sin embargo, fue hasta este miércoles 15 cuando se despidió de su puesto en la Cámara Alta. En su discurso agradeció a sus compañeros, no obstante, se destacó por sus advertencias al oficialismo.

Gálvez Ruiz aseguró que ganará la presidencia, por lo que las condiciones en el poder también cambiarán y los de la mayoría que hoy permean en el Legislativo serán los de oposición. Destacó que Morena y sus partidos aliados “perdieron la oportunidad” de continuar con la confianza de la gente, a pesar de ello, aseguró que existirá una buena relación entre ella y los morenistas.

Xóchitl Gálvez deja la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado en vísperas de solicitar licencia para desprenderse del cargo (@XochitlGalvez)

“Compañeros y compañeras de Morena estoy segura de que el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron, yo si me voy a portar muy bien con todos ustedes, lo sé porque su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente”, destacó.

Aunado a esto, la panista recalcó que el Gobierno federal no estuvo a la altura de las exigencias de la población, que “cuando más lo necesitó, no se tuvo la capacidad de respuesta” haciendo referencia a la tragedia suscitado en la Costa de Guerrero tras el paso de Otis. Gálvez Ruiz aseguró que no buscará revancha contra el oficialismo y ofrecerá una apertura al diálogo.

“Aunque serán oposición, deben saber que en mí no cabe la revancha, con el amor a México les extiendo desde ahora mi mano y mi disposición al diálogo digno y respetuoso. México nos necesita”, aseguró.

En su discurso, la panista dijo adiós a la Cámara Alta destacando sus logros en el Legislativo, indicó que “su misión” fue cumplida. Hizo un llamado a la unidad para unir las convicciones a favor del país. La ex integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas fue aplaudida por sus compañeros y compañeras de bancada, quienes al igual, se despidieron de la blanquiazul.

Xochitl Galvez es la única candidata presidencial del Frnete 12, 2023. REUTERS/Luis Cortes

“Hoy me despido de este senado de la República con orgullo y mirando a mi país le digo: misión cumplida. Hoy en esta última sesión de Senado les quiero hacer un llamado a la Unidad de México, dejemos la confrontación y la paralización que tanto daño le han hecho a nuestro país”, apuntó.

La tarde de este 15 de noviembre la Mesa Directiva del Senado aprobó la licencia de Xóchitl Gálvez Ruiz para poder separarse de su cargo para competir por la presidencia, siendo la única candidata de los tres partidos políticos de oposición y así debatir con Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, el puesto presidencial.

“Hoy termina una etapa en mi vida, de la cual me siento profundamente agradecida. Agradezco a todos y todo el Senado de México. Fueron 5 años increíbles. Ahora, a librar la madre de todas las batallas. Vamos juntos y vamos todos. Esto Apenas Comienza”, destacó en su cuenta oficial de Twitter, ahora X.