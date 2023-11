“Sí hubo algo”: Mayela Laguna acepta conducta inapropiada de Enrique Guzmán hacia su hija en una fiesta

Enrique Guzmán durante la conferencia de prensa del espectáculo “La Caravana del Rock & Roll” a presentarse en próximas fechas en el Auditorio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

Luis Enrique Guzmán causó indignación en redes sociales luego de ironizar sobre una acusación en su contra por presunto abuso. En conferencia de prensa para promocionar La Caravana del Rock and Roll, el cantante de 80 años de edad dejó a todos con la cara desencajada al responder un cuestionamiento hecho por la prensa.

La reportera Patty Cuevas rompió con el protocolo y cuestionó al ícono del rock and roll sobre la existencia de un presunto video en donde se le ve realizando tocamientos a una jovencita, la cual presumiblemente sería hija de su ex nuera, Mayela Laguna.

Mayela Laguna fue pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal Foto: Ig @luisenriquegp

Visiblemente molesto por la pregunta, el cantante cuestionó a la reportera: “Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no”.

Luego, causó indignación en la sala al declarar: “Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

Mayela Laguna reconoce en vivo que Enrique Guzmán sí tuvo una conducta inapropiada hacia su hija Crédito: 'Sale el Sol' - Imagen Televisión

Mayela Laguna reacciona a dichos de Enrique Guzmán

Durante el segmento ‘Pájaros en el Alambre’ del matutino ‘Sale el Sol’, Ana María Alvarado lamentó las declaraciones de Enrique Guzmán y le pidió a Mayela Laguna grabar su respuesta en caso de que se decidiera a denunciarlo.

Tras una pausa comercial, en el mismo segmento, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro se enlazaron vía telefónica con Mayela Laguna, a quien le cuestionaron si era su hija la presunta víctima del cantante, como se ha especulado en redes sociales.

Mayela Laguna reconoció en 'Sale el Sol' que su hija fue víctima de una conducta inapropiada de Enrique Guzmán Crédito: 'Sale el Sol' - Imagen Televisión

Aunque en un principio se negó a reconocer que fuera su hija la menor que aparece en el presunto video, Laguna reconoció que, durante una fiesta, Enrique Guzmán tuvo una conducta inapropiada con su hija.

“Sí, hubo algo”, dijo tajante Laguna. Aunque dijo que no cree que exista un video, detalló que el presunto abuso se habría dado en una fiesta en la que había varias personas.

“Si en su momento no hice algo fue porque mi hija no quiso hacerse viral. Me lo suplicó llorando porque quería tener una vida normal. Ya pasaron dos años de eso. Fue en una fiesta, donde si hubo un… algo (visto) por todos los de la fiesta, no nada más por mí”.

Mayela Laguna llama “asqueroso” a Enrique Guzmán

Cuestionada sobre si no denunciaba por miedo, Mayela Laguna admitió que sentía temor de su ex suegro y ex pareja, Luis Enrique Guzmán: “Sí, tengo una persona que me sigue. Voy a denunciar. Yo no sé si son fans de estos señores (Luis Enrique y Luis). Pero sí voy a denunciar”.

Sobre la polémica declaración del cantante en rueda de prensa, Laguna fue tajante: “Se me hace un asqueroso”.