“Gracias por no rendirte”: Dorely Medina, la nayarita que cumple el sueño de llegar a la NASA, se dedica emotivo mensaje

Dorely Medina no olvidó la bandera de México, la cual presumió orgullosamente en la Estación Espacial. (Instagram @dorely_ml)

Dorely Medina, la joven nayarita de tan solo 18 años, quien en julio de este año habló con Infobae México, ya se encuentra en la NASA cumpliendo su sueño de ser parte del proyecto Astro Care, el cual está enfocado en la salud de los astronautas.

Fue el pasado lunes 13 de noviembre, cuando la joven celebró en sus redes sociales al publicar una carta destinada a ella misma, sobre su incursión en el programa de la NASA.

“Día 1 representando a Nayarit en la NASA. Querida Dorely de 8 años: gracias por no rendirte, por soñar en grande, por no descansar hasta llegar hasta donde estamos hoy”, escribió emocionada en sus redes sociales.

“Se logró. Acabamos de llegar al U.S. Space and Rocket Center y jamás me había sentido tan viva en toda mi vida. Soy mexicana, nayarita y estoy en la NASA”, agregó.

La carta para ella misma conmovió en las redes sociales. (Instagram @dorely_ml)

Cabe recordar que el programa Astro Care eligió a 60 jóvenes, el cual está dedicado a la ingeniería espacial orientada a la aeronáutica, ciencia y matemáticas.

La joven de 20 años ya se encuentra en la NASA cumpliendo su sueño. (Instagram @dorely_ml)

Sufrió acoso escolar por soñar con ir a la NASA

Cabe recordar que la brillante alumna confesó a Infobae México que este sueño fue difícil de cumplir, pues desde que era niña sufrió bullying y discriminación por anhelar ir a la NASA y estar en el espacio.

La mexicana confesó que nunca se dio por vencida a pesar de las críticas y luchó hasta cumplir su sueño de ir a la NASA.

“Desde niña siempre me gustó la ciencia y la tecnología, además de que mi padre solía contarme cuentos antes de dormir de astronautas, estrellas, y viajes intergalácticos. Mis padres siempre me dieron las herramientas necesarias para elegir este camino, y así nació el amor por la ciencia a base de cuentos, juegos lúdicos y hasta de armar mi propio telescopio; sin embargo, cuando yo era más pequeña sufrí acoso escolar, era muy difícil hablar de lo que me gustaba o el desenvolverse porque mucha gente me juzgaba y me decía: ‘Ahí va la loca, que sueña con ir a la NASA’, siempre me señalaban que nunca iba a alcanzar esos sueños porque eran muy difíciles. Incluso me decían que no hay gente mexicana que vaya a la NASA, eso no se puede. Creo que esto fue lo más difícil que me ha costado sobreponerme, pero afortunadamente, mis papás siempre me han apoyado en cumplir mis sueños diciéndome: ‘si los demás no creen en ti, tú cree en ti’, entonces estas declaraciones fue lo que me hicieron que llegara hasta donde estoy” detalló.

Así Dorely fue informada que fue una de las 60 seleccionadas.

Finalmente, explicó que como meta final anhela ser la primera mujer mexicana en pisar la luna y sobre todo apoyar a jóvenes como ella que sueñan con estar en la agencia internacional espacial.

“Me encantaría ir a la luna algún día, yo creo que es de los sueños más grandes que tengo; sin embargo, hablando un poco más de nuestro planeta, lo que quiero hacer es acercar más estas oportunidades a los jóvenes”, relató a Infobae.