El Güero Castro reacciona a las ‘fotos comprometedoras’ de Verónica Castro y Yolanda Andrade que Mitzy tiene en su poder

El Güero Castro habló sobre las supuestas fotos comprometedoras que Mitzy tendría de Verónica Castro y Yolanda Andrade Fotos: Infobae México Getty Images Cuartoscuro

Durante mucho tiempo ha circulado un rumor sobre la posibilidad de que Mitzy posea fotografías de Yolanda Andrade y Verónica Castro supuestamente durante una etapa en la que mantuvieron una relación. Según se dice, estas imágenes fueron tomadas durante un viaje por Europa donde se habrían encontrado, y él las conservaría como recuerdo.

Te puede interesar: Yolanda Andrade contó una inédita historia al lado de Verónica Castro en la boda de Roberto Palazuelos

Aunque la conductora asegura que el diseñador de Thalía es otra persona que tiene dicho material en su poder y que por lo tanto información confidencial de la sexualidad de la ahora primera actriz mexicana estaría en riesgo, su hermano no lo cree. Así lo dio a entender en una reciente entrevista al ser interrogado sobre el tema.

“No puedo pensar nada al respecto. Es un tema del que la verdad no me gusta hablar porque creo que es más amarillista y más tonto que nunca. No creo que Mitzy pueda decir algo así porque es una gente tan querida en la familia que por muchos años hicieron muchas cosas juntos así que yo no tendría alguna opinión al respecto. Espero esté bien, le mando un beso”, expresó El Güero Castro ante diversos medios de comunicación.

El hermano de la famosa primera actriz habló sobre el diseñador de modas y la cercanía que su familia tiene con él Crédito: Instagram/ Venga La Alegría

La versión de Yolanda Andrade sobre las ‘fotos comprometedoras’ de ella con Verónica Castro

Durante una conferencia de prensa el 17 de octubre pasado, Yolanda compartió detalles sobre un encuentro con el diseñador en el aeropuerto de Ámsterdam, el mismo lugar donde se rumorea que tuvo lugar una boda simbólica con La Vero. Recordó emocionarse al verlo, ya que lo conocía desde hace años a través de la actriz de María, la del barrio, para quien había diseñado anteriormente.

Te puede interesar: Televisa ‘revive’ a Ernesto Alonso con IA y resultado desata burlas en redes: “Si lo viera, se vuelve a morir” |VIDEO

Sin embargo, el encuentro no fue todo alegría, ya que Castro no demostró estar contenta al verlo, lo cual sorprendió a Yolanda, dado que sabía de su larga amistad y de los vestidos que el diseñador le había creado.

“Me acuerdo que la verdad me dio mucho gusto porque éramos los únicos mexicanos que estábamos ahí y que coincidimos. Yo lo conocí porque Thalía lo quiere mucho. Él iba a un congreso de no sé qué, Verónica no dijo nada, hasta se sorprendió mucho al verlo y a mí se me hizo raro porque dije: ‘Ey, ¿pues cómo? Es raro’. Es como si yo me encontrara a la Consuelo o a Chantal y me volteara”, expresó la conductora de televisión.

Yolanda Andrade entrevistó a Verónica Castro en 2003 para el programa "Las hijas de la madre tierra" (Foto: Unicable)

Aunque el afamado diseñador responsable del clásico e icónico vestido de novia de Thalía no se ha expresado respecto al tema, su silencio y la declaración del productor de Televisa han generado aún mayor polémica entre los fans de la protagonista de Los Ricos También Lloran.