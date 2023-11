Xóchitl Gálvez llama “pelele de AMLO” a Arturo Zaldívar

La representante del Frente Amplio por México volvió a criticar a Arturo Zaldívar (Cuartoscuro)

La representante nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, volvió a criticar la renuncia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y lo calificó como un “pelele” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una entrevista, la aún senadora del Partido Acción Nacional (PAN) sentenció que siempre fue evidente la cercanía entre el exintegrante de la Sala Superior del máximo tribunal del país con el mandatario mexicano, especialmente por sus votos en temas que se emitieron desde Palacio Nacional.

Para dar mayor amplitud a su punto, recordó que el tema de la consulta para enjuiciar a los expresidentes llegó hasta la Suprema Corte cuando Zaldívar era el presidente y éste votó a favor, al argumentar que se daba paso a una democracia más incluyente; sin embargo, Gálvez refirió que la ley no se debe de consultar sino aplicar.

“Siempre supimos que Arturo Zaldívar era un pelele del presidente, eso lo sabíamos, ni modo. Hubo decisiones que como presidente de la Corte tomó, como el tema de la consulta de si se debía o no juzgar a los expresidentes, ¡Por Dios!, él es un jurista, él sabe que la ley se aplica, no se consulta”, refirió para PolíticoMX.

Xóchitl Gálvez cuestionó el paso de Arturo Zaldívar por la SCJN (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Ante lo anterior, la aún legisladora cuestionó el trabajo de Zaldívar Lelo de Larrea durante la administración de López Obrador, ya que consideró que sólo intentó presuntamente quedar bien y complacer a los deseos provenientes del Ejecutivo Federal.

No obstante, ahí no quedó la crítica puesto que aseveró que, desde su perspectiva, el exministro no ha respetado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que consideró que “se dobló” ante el poder.

Además, recordó que Zaldívar fue uno de los críticos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y había denunciado una presunta presión; sin embargo, apuntó que dos sexenios más tardes demostró incoherencia al renunciar al Poder Judicial para trabajar en un proyecto político.

“Él se quejó de que había sido presionado por Felipe Calderón. Aquí no sólo fue presionado, aquí fue doblado por el presidente para seguir una agenda. Entonces dejar en alto honor ser ministro de la Corte para irte a un proyecto político, a mí me parece nada positivo”, continuó.

Finalmente, indicó que fijará una postura más definida una vez que el Senado de la República decida si acepta o no la renuncia de Zaldívar.

Arturo Zaldívar reaccionó a las críticas de Xóchitl Gálvez

Arturo Zaldívar renunció a su cargo la semana pasada (Facebook/Arturo Zaldívar)

Fue el pasado 8 de noviembre que se hizo pública la renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN, la cual causó muchas reacciones, entre ellas la de Xóchitl Gálvez quien se burló de la campaña de su contrincante, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que tuvieron que recurrir a un ministro para levantar, por lo que sentenció que la historia juzgará al exministro.

“Un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Zaldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución”, redactó en su cuenta.

Tras dichas declaraciones, el doctor en Derecho fue cuestionado y respondió que entendía que el coraje o enojo de la senadora debido a que todo apuntaba a que perdería las elecciones: “Es normal, debe de estar muy preocupada y muy enojada. Yo la entiendo así, así hay que tomarlo...la verdad no vale la pena una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes”.