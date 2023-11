Luciano Concheiro explota contra estudiante que pidió no hablar de política en evento: “¿Cuántas materias debes?”

Luciano Concheiro, subsecretario de Educación, tuvo un breve debate con un estudiante que le pidió hablar de política en un evento Foto: Cuartoscuro

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, tuvo una breve discusión con un joven estudiantes, quien le pidió no politizar el evento, sin embargo, ante la petición del estudiante el funcionario rápidamente cuestionó sobre la cantidad de materias que ha reprobado, incluso llegó a menospreciar al no ser el representante del alumnado.

El estudiantes, aparentemente del Tecnológico Nacional de México, pide al subsecretario que lo escuche, y vuelve a pedir al funcionario que no hablen de políticos. A lo que Luciano Concheiro responde que lo que está haciendo es hablando de política.

“Señor, no haga política con los jóvenes, por favor”, pidió el estudiante.

“¿Cuántas materias debes? Por eso estás desafiando”, dijo Luciano Concheiro.

Al negar que debía materias y que no se trataba de un desafío el estudiante dijo: “Nosotros somos jóvenes, venimos aquí a participar y no tenemos porque hablar de políticos, no tenemos porque haber de ese tipo de cosas”. Sin embargo, el funcionario refutó que lo que hacía el joven era política.

Tras este argumento, Luciano Concheiro acuso al joven de haber estropeado un acto y menosprecio al joven afirmando que él fue dirigente estudiantil, para posteriormente afirmar que le estaba faltando al respeto por arribarlo y pedirle que no politizara un evento.

“Yo sí fui dirigente estudiantil”, respondió el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).