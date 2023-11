Feminicidios dentro del Cártel de Sinaloa: el día en que Iván Archivaldo asesinó a una mujer por rechazarlo

Iván Archivaldo también es conocido como "El Rey del Fentanilo" y lidera la facción de Los Chapitos (Foto: archivo)

Antes de convertirse en el líder de la facción más poderosa del Cártel de Sinaloa en la actualidad, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, también conocido como El Chapito, fue detenido por las autoridades mexicanas. Sin embargo, su aprehensión no tuvo relación alguna con el tráfico de drogas, sino con el asesinato de una mujer canadiense que lo rechazó en un bar de Jalisco.

Los hechos sucedieron la madrugada del viernes 23 de abril de 2004, cuando el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tenía 21 años. En aquel entonces, y según detalló Dámaso López Serrano, un exmiebro del Cártel de Sinaloa y exasociado de Los Chapitos, Iván Archivaldo disfrutaba de una vida llena de lujos y fiestas.

“Salía a los antros, a la feria ganadera, era muy noviero”, relató el ‘Mini Lic’ en entrevista con Anabel Hernández -en colaboración con Milenio-, a inicios de octubre de 2023.

Dámaso López Serrano se convirtió en uno de los principales testigos en EEUU contra Los Chapitos. (X/@LuisKuryaki)

De acuerdo con las revelaciones del ‘Mini Lic’, tanto Iván Archivaldo como su hermano Jesús Alfredo -alias ‘El Afredillo’- vivieron parte de su vida en Jalisco; a diferencia de sus medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes se instalaron un tiempo en la Ciudad de México.

Fue en dicho estado donde, tras una noche de diversión, El Chapito fue participe del asesinato de Kristen Paige Deyell, una joven canadiense de 20 años, y del mexicano César Augusto Pulido, de 23.

Casi un año después de los hechos, Iván Archivaldo fue detenido e ingresado al penal de ‘El Altiplano’, donde meses atrás su tío, Arturo Guzmán Loera, fue asesinado.

(Foto: Archivo Infobae)

Rechazo y discusión, causa del crimen de Iván Archivaldo

López Serrano detalló a la periodista mexicana que el feminicidio de la joven y el homicidio de su acompañante sucedieron al exterior del establecimiento ‘Bali Bar’, ubicado en Zapopan, Jalisco.

“(...) Sucede que Iván va a un bar y tiene un altercado con un muchacho que iba acompañando a una joven canadiense. Se hacen de palabras porque Iván trata de llegar a algo con la muchacha y el acompañante la defiende, se hacen de palabras y cuando salen del bar empiezan a discutir. Iban a llegar a los golpes pero Iván y la persona que acompañaba sacan armas y le disparan a los jóvenes y mueren”, explicó.

No obstante, de acuerdo con The Globe and Mail, las dos víctimas se encontraban abordo de una camioneta al momento de los hechos. Los disparos habrían sido realizados desde el automóvil en el que viajaba Iván Archivaldo y sus acompañantes.

Kristen Paige Deyell fue velada en Calgary, Alberta. (Foto: McInnis & Holloway Funeral Homes)

De acuerdo con medios locales de Canadá, su madre, Cher Ewing, se encontraba en México visitando a su hija -quien formaba parte de un programa de intercambio internacional-, pero no acudió con ella al bar.

Información compartida por familiares de la joven a la compañía funeraria McInnis & Holloway, ubicada en Calgary, Alberta, refiere que a Kristen le gustaba el fútbol, el baile, la pintura, el teatro y la música. Estaba en su segundo año del Programa de Negocios en Mount Royal College.

Su cuerpo fue trasladado con apoyo de las autoridades canadienses a su lugar de origen, donde fue despedida por sus padres, sus dos hermanos, otros familiares y amigos.

La detención de Iván Archivaldo, un hecho que marcó su vida

10 meses después de la muerte de ambos jóvenes, el 13 de febrero de 2005, Iván Archivaldo fue arrestado en un operativo realizado en Zapopan. Inmediatamente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, en ese entonces conocido como ‘La Palma’.

En un primer momento se le acusó únicamente del asesinato de Paige Deyell y Augusto Pulido, pero meses más tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) le impuso cargos por lavado de dinero y por su presunta participación en una organización criminal -el Cártel de Sinaloa-.

Sin embargo, en 2008, El Chapito obtuvo su libertad luego de que un juez determinó que no había suficientes pruebas en su contra, por lo que el hijo de ‘El Chapo’ regresó a Culiacán. A partir de ese año todo cambiaría: su incursión en el Cártel de Sinaloa era inminente.

Iván Archivaldo pasó tres años de su vida en 'El Altiplano'. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Respecto al asesinato de los jóvenes en Zapopan, la madre de Paige Deyell aseguró que el caso estuvo lleno de corrupción, pues enfermeros y médicos, así como también la defensa legal, afirmaban que Iván Archivaldo no se encontraba en México en el momento de los hechos.

Esto debido a que, en 2003, El Chapito sufrió un grave accidente automovilístico en el que casi pierde la vida. Su entonces abogado, Jesús Dueñas, aseguró en 2005 que su cliente estaba en una silla de ruedas y era incapaz de usar un arma de fuego.

Actualmente, Iván Archivaldo es buscado por las autoridades estadounidenses, quienes ofrecen 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena. Su hermano, Jesús Alfredo, también tiene una recompensa a su nombre por la misma cantidad.