Por qué actos podrán ser multados las y los candidatos en las precampañas, según el INE

En las próximas elecciones las personas elegirán al próximo presidente, 8 gobernadores y decenas de legisladores. (Infobae/Jovani Pérez)

Los procesos electorales para los comicios federales del 2024 están a punto de comenzar, no solo para la renovación presidencial, sino también para las 9 entidades a disputar, los cargos locales y los legislativos del Congreso de la Unión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que será el próximo 20 de noviembre cuando las precampañas comenzarán a nivel federal, por lo que los partidos o alianzas políticas podrán registrar a sus candidatos y candidatas. A nivel local, es decir los 8 estados y la Ciudad de México, el órgano electoral determinó el pasado domingo 5 de diciembre la fecha para dar inicio con las precampañas.

En esta primera etapa electoral, los partidos políticos pueden hacer su proceso de selección interno y así definir su candidatura para presentarla ante el INE, de igual manera, aquellas personas que aspiran al cargo local podrán realizar actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de los partidos políticos.

El Consejo General aprobó el límite del financiamiento privado para los partidos políticos (Cuartoscuro)

No obstante, en este periodo, las y los participantes definidos cuentan con una serie de restricciones con el fin de no aventajar en el proceso electoral a favor de una o unas fuerzas políticas. De acuerdo al Instituto, los partidos deberán acatar estas determinaciones, pues de no ser el caso, podrían recibir una multa significativa.

Cuáles son las restricciones en las precampañas

Según el INE, una o un aspirante a cargo local queda prohibido, en primera estancia, de hacer actos anticipados de campaña, que, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, son todas aquellas expresiones previo al inicio formal de las campañas electorales, que llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducir simpatía.

El órgano electoral también determinó como sancionables que las y los candidatos puedan incurrir en actos de calumnia o de violencia de género. De igual manera, solicitar o recibir recursos, en dinero o especie, de personas no autorizadas por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (CIPE) y las demás normativas.

La elecciones del 2024 tendrán renovación de gubernaturas (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Otra sanción que puede emitir el INE a las y los participantes de la contienda electoral es cuando no se presenta el informe de gastos a las autoridades correspondientes descritas en el CIPE. Con relación a esto, las y los candidatos también podrán ser multados en caso de exceder el tope de gastos establecidos, que, según la ley electoral, consiste en el 20% de los registrado para las campañas correspondiente al proceso electoral inmediato anterior.

Calendario del INE para el periodo 2023-2024

Las elecciones presidenciales, las 8 gubernaturas a renovar y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y los demás cargos locales contarán con distintas fechas para realizar las actividades previas a la campaña.

En este sentido, el órgano electoral destacó las fechas importantes a tener en cuenta:

-Del 5 de noviembre al 3 desde enero (60 días) pre campañas

-En los primeros 15 días de enero del 2024 se deberá presentar la plataforma electoral

Las próximas elecciones del 2024 marcaran el fin de Morena o su continuación en el poder. (Infobae/Jovani Pérez)

-A más tardar el 1 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas requerirá a los partidos y coaliciones para que informen la instancia partidista facultada.

-Entrega de solicitud de registro y documentos entre el 15 al 22 de febrero.

-En caso de que los partidos o coaliciones decidan solicitar el registro supletorio ante el Consejo General, deberán hacerlo a más tardar el 19 de febrero.

-Las solicitudes de sustitución deberán presentarse exclusivamente ante el Consejo General, y podrán realizarse libremente dentro del plazo establecido para el registro correspondiente del 15 al 22 de febrero del 2024.