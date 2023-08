“Ya soy mexicano”: Nicola Porcella busca departamento en CDMX

Nicola Porcella aún vive en el departamento de su amigo Agustín (Captura de YouTube)

Trabaja en México desde 2020 y aunque participó en el reality Reto 4 Elementos, la popularidad de Nicola Porcella se disparó en el país gracias a su participación en La casa de los famosos México, proyecto en el cual se alzó como segundo finalista y proyectó su imagen a nivel nacional.

Tras participar en el exitoso programa, Nicola quiere aprovechar la fama que adquirió en el proyecto y para ello se establecerá definitivamente en la Ciudad de México. Y es que recientemente el peruano viajó a su país para arreglar algunos pendientes personales y laborales, entre ellos la venta de sus pertenencias.

“Fui de visita a ver a Adriano (su hijo), tú sabes que el colegio allá es de marzo a diciembre, entonces tenemos que quedar todo en la escuela, de allá tiene que venir para acá, firmar los papeles para la venta de mis cosas allá. Sí (voy a vender todo). Ya soy mexicano, ya me quedo acá. Por lo menos unos tres años mínimo ya me quedo acá”, contó el modelo de 35 años al periodista Ernesto Buitrón.

Nicola aseguró que aunque es difícil despedirse de su pasado en Perú, confía en que en adelante logrará desarrollar una carrera en la pantalla mexicana.

Nicola Porcella recordó que Magda Rodríguez fue la primera productora que dio trabajo en México. (Foto: Captura de Instagram)

“Es difícil, aunque no crean, la gente cree que es fácil, pero es difícil dejar ya ese ritmo de vida, esa mega zona de confort que uno tiene en su país, pero yo vine acá con un sueño, me conocen, vine desde 2020 que me trajeron. Estoy muy agradecido con Magda, con Andy Rodríguez, que fueron quienes me trajeron, al año siguiente Rosa María (Noguerón, productora de LCDLF), bueno de ahí ya la empresa confió en mí”, añadió el hombre para quien trabajar en Televisa es todo un sueño.

“Ha sido un camino largo, pero creo que ya está dando sus frutos y es un sueño para cualquiera estar donde estoy, trabajar en la empresa televisora más grande de Latinoamérica, y para mí ya es una meta que estoy cumpliendo de a poquitos”

Respecto a temas del amor, Porcella está seguro de por ahora no saldrá con nadie en plan romántico, pues prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales, como la telenovela en la que aparecerá producida por Juan Osorio.

“No (saldré con alguien), no tengo (un amor en Perú). Hace cinco años que estoy sin amores y estoy bien, me dijeron que desde que estoy solo me van bien las cosas, entonces yo prefiero quedarme soltero, así no tengo problemas con nadie”, añadió.

Nicola Porcella visitó la emisora Radio La Karibeña, en Perú, para decir adiós y regresar a México (Foto: Archivo)

Dentro de La casa de los famosos México, Nicola y Wendy Guevara lograron cimentar una amistad basada en el compañerismo que se convirtió en cariño e incluso el público especulaba que entre ambos influencers estaba floreciendo el amor; sin embargo para el peruano, lo que siente por “La Perdida” es una gran amistad.

“Wendy. Es lo que dicen ‘¿Hay amor con Wendy?’ Claro que hay amor, la quiero muchísimo, es una persona muy linda, pero somos muy amigos, nos hicimos muy amigos, siempre nos apoyamos mucho, nos apoyamos hasta ahora, nos reímos, nos escribimos en las historias, nos llamamos, hacemos ‘en vivos’, la verdad es que es una amistad muy bonita la que tenemos y siempre deseándole lo mejor”, expresó.

Respecto a la situación familiar, Nicola está en espera de que su hijo Adriano termine su ciclo escolar para poder “volarlo a México” y establecerse en el país.

“Ahorita está con su mamá, estamos hablando siempre pero ya tiene que venir, lo que pasa, como te digo, el tema es la escuela, yo no quiero que deje la escuela, entonces estamos aprovechando los tres meses de vacaciones de la escuela para traerlo”.

Nicola Porcella se reencontró con su hijo Adriano dentro de La casa de los famosos México (Foto: VIX)

“Con mi mamá ya estamos viendo para que ella venga antes, pero su mamá también se viene, gracias a Dios hay posibilidades de que la mamá acá también trabaje, no me voy a traer a Adriano sin su mamá, pero lo primero es que yo me instale, estoy viviendo en casa de Agustín en un sofá”, dijo en un encuentro con los reporteros a la salida de Televisa.

“Me voy a mudar, me estoy llevando a Agustín, creo que vamos a apoyarnos entre los dos, siempre he hablado de que me gusta apoyar a mis amigos, entonces estamos buscando algo grande para los dos”, expresó.