El increíble sueldo que ganaban los integrantes de LCDLF, según Raquel Bigorra

La conductora cubana aseguró que los reality shows son de los trabajos mejor pagados del medio Fotos: IG @lacasadelosfamososmx Cuartoscuro

Una vez más La Casa de los Famosos México vuelve a ser tema de conversación dentro de las redes sociales y en la opinión pública después de que el reality show finalizó. Esta vez por los supuestos sueldos que ganaban los integrantes del programa de televisión, según una lista filtrada, pero Raquel Bigorra desmintió la información.

De acuerdo con el supuesto documento que se difundió a través de redes sociales sobre los probables ingresos de los integrantes del Team Cielo y del Team Infierno durante el tiempo que permanecieron dentro de la famosa casa, se estipuló que Sergio Mayer y Poncho de Nigris ganaban más de 200 mil pesos mexicanos, en cambio personajes como Wendy y Jorge cobraban menos de 100 mil, pero de acuerdo con la cubana, todos ellos “ganaban hasta más”.

Tomando como cierto el supuesto listado, Raquel Bigorra ganaría 120 mil pesos dentro del reality show, pero al ser cuestionada al respecto dijo que obtuvo más dinero de lo que se mencionó gracias a que los reality show son de los proyectos mejores pagados dentro del medio de entretenimiento televisivo en la actualidad.

La cantante comentó que fue la actuación lo que inició con sus problemas de salud Crédito: Imagen TV

Así lo contó la conductora de origen cubano:

“Es más que eso... mira, todo el mundo sabe en el medio que los realitys es de lo mejor pagados, es la verdad... por eso ves que la gente, lo he visto con mis amigos, ya no quieren hacer novelas, programas, quieren puro reality... se van al de la cocina, al de competencia, al del encierro... y todavía, a pesar de que está bien pagado... no hay dinero que pague eso”.

Relacionado con el tema precisó que no hay cifra monetaria que pueda llegar a cubrir el desgaste emocional y la exposición que se vive dentro de un reality show como lo fue La Casa de los Famosos México. Esto fue lo que brevemente comentó:

“Yo salí lampareada de ahí, hablé con mi marido... emocionalmente es muy fuerte lo que vivimos... se les hace mucho dinero, pero después de ver lo que batallas y dejar a la familia lejos, considero que no sería suficiente”.

Raquel Bigorra fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México. (Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

De acuerdo con la lista que se filtró en redes sociales los increíbles sueldos de los integrantes de La Casa de los Famosos México fue el siguiente (todo en pesos mexicanos):

Sergio Mayer: 250 mil pesos

Poncho de Nigris: 220 mil pesos

Paul Stanley: 150 mil pesos

Raquel Bigorra: 120 mil pesos

Apio Quijano: 120 mil pesos

Emilio Osorio: 120 mil pesos

Sofía Rivera: 120 mil pesos

Barby Juárez: 115 mil pesos

Marie Claire Harp: 115 mil pesos

Nicola Porcella: 100 mil pesos

Ferka: 90 mil pesos

Jorge Losa: 80 mil pesos

Wendy Guevara: 70 mil pesos

Sin embargo, tomando en cuenta lo comentado por la conductora cubana, esta cifra sería más elevada de lo que se creía, pero no especificó cifras exactas.

¿Por qué Raquel Bigorra no reveló la cifra exacta de lo que ganaba en LCDLF?

De acuerdo con las declaraciones de Raquel Bigorra, ella no está de acuerdo en revelar la cifra exacta de su salario durante su participación dentro de La Casa de los Famosos México, esto con el fin de salvaguardar su integridad y su seguridad.

Pero por qué la cubana teme que esto influya en su bienestar. Ella confesó que es porque en nuestro país actualmente se vive una ola de violencia que podría ocasionar que ella se convirtiera en un objetivo de la delincuencia, especialmente de los asaltantes.

La reconocida conductora cubana declaró que, debido a la violencia, no revelará la cifra exacta del dinero que recibió por su participación en LCDLF. (Foto: Instagram / @rbigorra)

Esto fue lo que comentó al respecto:

“En Estados Unidos todo mundo sabe cuánto gana todo el mundo... aquí es menos confiable hablar de números y sabes cómo está la inseguridad... en México por la inseguridad y lo que hemos vivido todos como un asalto... No es padre manejar números”, finalizó Raquel Bigorra.