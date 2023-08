“Me trató súper bien”: Wendy Guevara responde a críticas por aparecer en escenario con Yuri

(Instagram/@lacasafamososmx)

Wendy Guevara ha recibido duras críticas por parte de la comunidad LGBT+ tras subir al escenario durante el concierto de Yuri en la Ciudad de México, el pasado 27 de agosto. Debido a que la cantante tapatía se ha visto envuelta en controversias y ha sido cancelada en diversas ocasiones por sus polémicas declaraciones acerca de la comunidad.

A su llegada a un restaurante, la influencer comentó en una entrevista con el periodista Edén Dorantes, algo sobre la experiencia que vivió en el show de Yuri. “Súper bien, me trató súper bien, muy buena onda. La Yuri es un talentazo, perrísima”. Al ser cuestionada sobre las reacciones que tuvieron ante este hecho, los fans y seguidores de la comunidad LGBT+ Wendy se mostró sumamente tranquila y detalló que ella solo fue a escuchar la música de la cantante.

“A todos critican, también a mi me critican pero no importa porque la vida es corta hermana, hay que vivir al máximo. Solita la vida me puso en esto de La Casa de los Famosos muchas sintieron que las representé y yo se los agradezco mucho y fue espectaculrar”

“Yo fui a oír las canciones de Yuri, no fui a decirle ¿Qué dijiste o qué? Cada quien es dueño de sus propias palabras”, aseguró la integrante de Las Perdidas.

La imagen de Wendy Guevara inclinándose ante Yuri durante el concierto, generó fuertes reacciones en las redes sociales Crédito:@manolo_kub

Acerca de la famosa Fiesta Mexicana organizada por Televisa, la ganadora del reality dio a conocer que ya no podría asisitir, pues tiene un compromiso de trabajo ese día y algunas grabaciones importantes. No obstante ya se acercan sus días de vacaciones, las cuales comenzarán el próximo viernes 1 de septiembre.

Wendy adelantó detalles acerca de sus planes para descansar y desconectarse un rato de su vida laboral, “El viernes me voy de vacaciones a Cancún y a darlo todo como chava. Voy con mi amigo Marlon”, reveló.

Cabe recordar que hace algunos días, en una transimisión en vivo con Nicola Porcella, Wendy habría confirmado su asistencia a dicha celebración. E incluso estaba segura que su acompañante para esa ocasión sería Marlon Colmenarez, debido al viaje a las playas del Caribe mexicano que ya tienen programado.

En otro live, a través de su cuenta de Instagram, la celebridad de internet invitó a conectarse al tercer finalsita de La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris. Entre la plática, Wendy le comentó que lo veía el martes para la Fiesta Mexicana, a lo que el regio respondió.

“No, voy a estar en Cancún. ¿Qué hay el martes o qué? Uy, no me invitaron”

Nicola Porcella y Wendy Guevara continúan realizando transmisiones ne vivo para platicar con sus fans. (Vix)

De inmediato, Wendy comenzó a reirse y a hacer bromas a su amigo. De acuerdo a la información que había ido comentando la influencer días previos. El próximo martes se realizará el festejo con temática mexicana, organizada por la televisora, a la cual se espera asistan los demás integrantes del Team Infierno, como Nicola Porcella y Emilio ‘El Halcón’. Hasta el momento no se ha hecho oficial la participación de Sergio Mayer o del cantante Apio Quijano.

Acerca de los próximo eventos de Wendy, ya se dieron a conocer las fechas oficiales en que ofrecerá su show Resulta y Resalta, el cual tendrá 34 fechas con las que recorrerá la República Mexicana. La cual dará inicio el 10 de septiembre en la Feria de Zacatecas y finalizará el 30 de octubre en Los Mochis.