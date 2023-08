Matilde Obregón, Shanik Berman, Maxine Woodside y otras periodistas de espectáculos que perdieron un hijo

Algunas periodistas de espectáculos comparten el dolor de haber perdido un hijo (Foto: Cuartoscuro)

Durante la mañana de este martes 29 de agosto de 2023 se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Francisco Forastieri, uno de los hijos gemelos de la destacada periodista de espectáculos Matilde Obregón.

Y es que el joven de 29 años de edad falleció en un trágico accidente después de que un balcón en el que se encontraba, en casa de Matilde en Valle de Bravo, Estado de México, colapsara de manera repetina. Otras cinco personas, entre ellas el otro gemelo, Diego, resultaron gravemente heridas.

Al momento no se conocen más detalles de lo ocurrido, ni la periodista que estuvo al frente de la revista TVNotas ha declarado al respecto, por lo que no se conocen las circunstancias en las que sucedió la tragedia; sin embargo los colegas de la también ex participante de la más reciente emisión de MasterChef Celebrity han mostrado sus condolencias.

Y es que lamentablemente en el gremio de la comunicación, Matilde no ha sido la única que ha perdido a un hijo, y como ella, también otras figuras del periodismo del espectáculo han sufrido esta tragedia.

La reconocida periodista mantiene silencio tras la trágica noticia (Matilde Obregón/ Paco Forastieri)

Es el caso de la fallecida Talina Fernández, quien en 2005 perdió a su hija Mariana Levy por un ataque el corazón y de manera súbita. Fue en la tarde del 29 de abril de aquel año cuando la actriz se dirigía con su esposo, hijos y algunos amigos de los menores a celebrar el Día del niño a Six Flags, en la Ciudad de México.

En el trayecto a bordo de su vehículo, Mariana y “el Pirru” se percataron de que estaban a punto de sufrir un asalto y, ante el terror, la joven sufrió un infarto que le causó la muerte a los 39 años, dejando huérfanos de madre a los pequeños María, Paula y José Emilio.

Talina Fernández fue una segunda madre para los hijos que quedaron en la horfandad tras muerte de Mariana (Infobae México/ Jovani Perez)

Otra periodista que sufrió la pérdida de un vástago es Shanik Berman, cuando su primogénito, Daniel Berman, falleció en 2004 a causa de un accidente automovilístico a los 19 años de edad.

La reportera mexicana de origen judío checoslovaco se encontraba de viaje cuando ocurrió el accidente que sufrió su hijo a bordo de un Honda Civic cuando chocó contra un Chevy en la colonia San Pedro de los Pinos, en Ciudad de México.

La especialista en espectáculos se refugió en el trabajo y en su familia tras el deceso de su hijo mayor (Foto: Instagram: shanykberman)

En septiembre de 2019, Rocío Sánchez Azuara confirmó el fallecimiento de su hija Daniela Santiago Sánchez a los 31 años de edad, quien murió debido a complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico que padecía desde hace 20 años.

La joven llevaba varias semanas hospitalizada y en agosto de ese mismo año, la conductora de Acércate a Rocío dio a conocer que su hija había sufrido el ataque de una bacteria en la sangre que se alojó en un catéter que ya le había sido retirado, sin embargo, su presencia dañó significativamente su organismo.

“Ahorita le encontraron una bacteria en la sangre que es producto de un catéter que trae para poderla hemodializar... su corazón está muy débil, funciona al 20 por ciento apenas y pues estamos ahí, con ella”, contó entonces a Hoy.

Daniela Santiago falleció en 2019 tras dos décadas de sufrir por su enfermedad (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

Por su parte, el pasado jueves 10 de noviembre de 2022 se dio a conocer el deceso a los 55 años de Alejandro Iriarte Woodside, hijo mayor de la comunicadora de Todo para la mujer, Maxine Woodside.

La veterana especialista en espectáculos dio a conocer días después que su hijo falleció por un infarto fulminante, pese a las especulaciones debido a que Alejandro había dejado un extraño mensaje en sus redes sociales horas antes de su muerte.

Alejandro Iriarte fue el hijo menor de la periodista, falleció a los 55 años (Foto: Instagram)

“A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. Gracias, mil gracias!”, se leyó en un mensaje escrito en su muro poco después de las 13:00 horas del mismo jueves.