Eduardo Verástegui arremete contra corcholatas y opositores por ignorar el tráfico infantil en México: “Los niños no son prioridad” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Sonido de Libertad llega a salas del cine nacional tras un polémico estreno en Estados Unidos y otros países. Eduardo Verástegui, productor de la cinta, no solo está dispuesto a intentar llevar el mensaje que tiene el proyecto a más de una familia, visibilizar el tráfico infantil que hay el país, sino también a cuestionar lo que ex gobiernos, el actual y aspirantes a la presidencia, tanto corcholatas como opositores, han hecho para frenar las alarmantes cifras de niños que son raptados con dichos fines criminales.

En entrevista con Infobae México, el también actor y ex cantante lanzó un contundente mensaje a los aspirantes de Morena a representar el partido en las elecciones presidenciales 2024 -Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello- y del Frente Amplio por México -Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez- tras ser cuestionado sobre el futuro del tema con la sucesión de Andrés Manuel López Obrador.

“Una contienda llena de personas que no están haciendo nada por los niños, personas que llevan años en política. ¿No sabían que este problema sucede en México? Si no, entonces quién quiere un gobierno ignorante. Cómo es posible que yo me enteré hace ocho años, no estoy en política ni gobierno y me enteré. El 60 por ciento de la pornografía infantil que se consume en el mundo se produce en México, más de 57 niños desaparecen al día, más de 21 mil año, esas según cifras oficiales que el gobierno dice, aunque yo creo que son mucho más”, inició.

“Los niños de México no están a la venta”: Eduardo Verástegui

El productor de cine aseguró que las corcholatas y opositores que aspiran llegar la presidencia de México deben actuar en favor de los niños Crédito: Infobae México

“Si sí sabían, peor aún, porque entonces no hicieron nada, no era prioridad. Si los niños no lo son, entonces qué va a serlo. Es un circo lo que traen estas personas, la gran mayoría de las personas ya despertó, no le creen a los partidos y políticos corruptos, bandidos, que seguramente muchos de ellos estarán involucrados en este crimen. Cómo es posible que esto avance con una insultante impunidad, pero la gente ya despertó y dice ‘Basta ya, con los niños no te metas’. Los niños de México no están a la venta, los niños de Dios no están a la venta, esa es mi principal meta, crear conciencia , que todo México se entere que esto está sucediendo aquí y que el gobierno no hace nada o sí hace, empeora las cosas”.

“Sonido de Libertad”: la cinta que ha puesto en riesgo la vida de Eduardo Verástegui y Tim Ballard

El ex integrante del grupo de pop Kairo, que actualmente tiene 49 años de edad, habló sobre las problemáticas de seguridad que ha enfrentado desde el año 2015 que emprendió el proyecto.

"Sonido de Libertad" está basada en la vida del ex agente del departamento de seguridad interna de Estados Unidos Crédito: Infobae México

“En un principio tenía algo de idea, no en su totalidad, de que me iba a meter en la boca del lobo. Sí sabía que iba a tocar nervios, intereses, que era peligroso aunque no qué tanto, pero sí había un riesgo... el llamado era más grande. Tú no puedes actuar con miedo, porque el miedo no viene de Dios, entonces había un llamado, un fuego en el techo que decía ‘Dale’. A medida de que iba pasando el tiempo e iba entrando ya a detalle en esta profundidad, me daba mucha tranquilidad el hecho de que Tim Ballard me decía ‘Nosotros te cuidamos, tú tranquilo’”, agregó el activista.

¿Quién es Tim Ballard? Eduardo Verástegui responde

La historia de "Sonido de Libertad" está basada en la historia de vida del activista Tim Ballard (Foto: Instagram/@timballard89)

“Es un ex agente del departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que ha trabajado en la CIA, en su grupo siempre lo acompañan hay ex agentes militares americanos, ex agentes del FBI y la CIA. Yo sabía que no estaba solo y que ellos eran mis socios, que había cientos de personas en Estados Unidos, México y muchos países operando, contando con el apoyo de ellos y con su protección. Eso me ayudaba a seguir nadando, avanzando”, comentó el cineasta.

“Soy una persona de oración, creo en el poder de la oración y también me siento protegido por Dios; me decían ‘A ti no te han matado porque Dios no lo ha querido’”, Eduardo Verástegui.

“Exponer una industria que genera 150 mil millones de dólares anuales les tumba el negocio”: Eduardo Verástegui

“Ahora tengo más seguridad, porque ‘a Dios rogando y con el mazo dando’, también uno debe poner de su parte. Si te enfrentas a una industria que produce 150 mil millones de dólares al año, pues no se van a quedar con los brazos cruzados porque estamos tumbando el negocio. Me pueden tumbar a mí o a Tim, pero a millones no. Logramos el objetivo que soñamos hace 8 años. La gente está abriendo los ojos, participando, no tiene miedo, cuando ven la película salen inspirados queriéndose convertir en embajadores de la libertad. Estoy contento porque los niños, que siempre me los imaginaba rezando, pues sus oraciones ya fueron escuchadas por Dios. Estoy convencido que juntos vamos a acabar con esta terrible realidad en México y el mundo”, externó el actor mexicano.

Basada en una apasionante historia verdadera, "Sonido de libertad" relata la misión de un hombre para rescatar a niños de los rincones más oscuros del mundo. (Canzion Films)

Alejandro Monteverde, Tim Ballard y Eduardo Verástegui: las mentes detrás de “Sonido de Libertad”

La película cuenta la travesía de Tim Billard, quien solía ser un agente de la Seguridad Nacional estadounidense. Luego de dedicar años a proteger a su nación, Billard abandona su posición y se adentra en el oscuro mundo del tráfico de menores, focalizándose principalmente en naciones latinoamericanas. Armado con su experiencia y una profunda determinación, el antiguo agente se compromete a rescatar y proteger a innumerables jóvenes.

Sobre ello, Eduardo Verástegui habló de los retos que a nivel producción, guion y elenco enfrentaron los responsables de Sonido de Libertad.

Alejandro Monteverde y Alanna De La Rossa en el set de "Sonido de libertad". (IMDb)

“Ayuda mucho cuando conoces a Tim Ballard, un héroe de la vida real, ya teniéndolo junto a el guionista y director que es Alejandro Monteverde, pues para mí fue juntar las piezas y dejarlos trabajar. Eso fue lo que hice en este proceso de 8 años; entrevistar a diferentes departamentos que necesitas para hacer una película, confiar en él, dejarlo trabajar, darle la visión, valores y ética del proyecto y 8 años después Sonido de Libertad”, finalizó el productor en entrevista con Infobae México.