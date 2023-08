Los famosos que siguen creyendo que Juan Gabriel está vivo

El cantante falleció el 28 de agosto de 2016, pero hay quienes creen que sigue vivo Foto: Cuartoscuro

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, pero cerca de su aniversario luctuoso, Martha Figueroa estrenó una serie documental sobre la trayectoria del cantante, esta producción incluye testimonios que plantean la posibilidad de que El Divo de Juárez siga supuestamente vivo.

Te puede interesar: ¿Está vivo? Cuándo y dónde ver la nueva serie de Juan Gabriel, producida por Martha Figueroa

La versión original fue impulsada por Joaquín Muñoz, quien fue mánager del cantante, pero ha sido respaldada tanto por sus fans como por algunos artistas. Esta no es la primera vez en que se asegura que un famoso fingió su muerte, se fue a vivir a una isla o incluso fue congelado; Elvis Presley, Mario Moreno Cantinflas e incluso Walt Disney han sido figuras públicas cuyo deceso ha sido puesto en duda.

Ellos son algunas figuras públicas que creen o han creído en que Juan Gabriel no murió:

Martha Figueroa

La docuserie que estrenó recientemente en Unicable reúne todo tipo de testimonios en los que se plantea la posibilidad de que El Divo de Juárez siga vivo, la periodista decidió investigar para poder llegar a una conclusión, pero no adelantó mucho sobre los resultados que obtuvo, esta producción se estrenó el 25 de agosto.

La periodista colocó los resultados de su investigación en la serie Crédito: (YouTube/@ProgramaHoy)

“Cuando hablamos de Juan Gabriel y me preguntan ‘¿Sigues creyendo esto de que está vivo?’ yo digo ‘Sí' y todos se ríen, pero quise ir más allá, investigar... hay muchas conclusiones —o no— en la serie, como les decía es de investigación periodística pero también la parte humorística”, mencionó para hoy.

Cepillín

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín falleció el 8 de marzo de 2021, pero en su momento aseguró que no tenía confianza en que Juan Gabriel hubiera fallecido realmente.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: cómo llegar al Foro Sol, mejores accesos y horarios

Cepillín no creí que se hubiera realizado la investigación a profundidad tras su deceso, por lo que cree que el cantante sigue vivo.

Cepillín no creía que Juan Gabriel hubiera fallecido realmente FOTO: ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

En 2018, Cepillín mencionó a Gustavo Adolfo Infante que incluso Michael Jackson estuvo cerca de una semana en estudios forenses; para el payaso resultó poco creíble que si El Divo de Juárez falleció a las 9:00, la camioneta fúnebre saliera a las 17:00 del mismo día.

Te puede interesar: ¿Sólo fue para causar empatía? ‘Yahritza y su Esencia’ reaparecen comiendo frijoles y en redes los critican

“Al día siguiente ya se estaban llevando los muebles ¿Tu crees? en Estados Unidos al días siguiente llevándose los muebles? no hay un doctor que haya dado un acta de defunción”, aseguró.

A pesar de su suspicacia, Cepillín aclaró que no tenía ninguna conjetura sobre la residencia de Juan Gabriel “Yo no estoy diciendo que esté viviendo en Las Bahamas o que lo vi, o que está en una isla”, aseguró.

Además, Cepillín dijo que necesitaba la confirmación oficial de que Juan Gabriel hubiera fallecido.

“Creo que es de las pocas personas que ha manejado su vida tan bien, desde que vini seis o siete veces buscando la oportunidad hasta que lo logra, a mí que me diga la sociedad de autores si cree que está muerto, la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) ¿tu crees todo eso?”, le dijo al presentador de televisión.

El cantante se convirtió en un ícono musical Foto: Cuartoscuro

Además, en El minuto que cambió mi destino reveló que no tenía ningún tipo de miedo a los posibles reclamos de los hijos de Juan Gabriel, porque no consideró que estuviera haciendo una falta a su memoria solo por creer que sigue vivo.

Jorge Carbajal

El comunicador de espectáculos tiene una opinión similar a la de Cepillín, pues en su momento reveló que detectó supuestas irregularidades en la forma en que el cuerpo salió de la casa de Juan Gabriel.

“Joaquín ha dicho la verdad, a veces exagera cosas, pero dice la verdad. Cuando sale el cuerpo de la casa parece un show, no está acordonada la zona, pasó la frontera antes de que se dijera que estaba muerto”.

Joaquín Muñoz, ex representante del Divo de Juárez, es quien actualmente asegura que el famoso cantante sigue vivo e incluso asegura que está esperando volver a la música.

Jorge Carbajal también considera que hubo supuestas irregularidades cuando salió la carroza fúnebre de Juan Gabriel (Captura Instagram: @jorgecarbajal)

Certificado de defunción de Juan Gabriel y su última composición

Ante los rumores sobre Juan Gabriel Silvia Urquidi, una amiga muy cercana del intérprete, mostró los documentos certificados que prueban su fallecimiento. Ella compartió esto el 27 de agosto de 2021 en el programa Hoy.

Además, Urquidi dio a conocer un fragmento de uno de los últimos temas compuestos por Juan Gabriel, en los segundos que se alcanzan a escuchar de la melodía, el cantante menciona las palabras: “viejo, solo, lejos, triste y cansado”.

Silvia Urquidi ha tenido varias batallas legales tras el deceso de Juan Gabriel, su amigo cercano (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con Silvia, es así como Juan Gabriel se sentía hacia los últimos días de su vida, reveló que dicha melancolía y tristeza se debían a que su querido amigo no quería envejecer: “Alberto no quería hacerse viejo por muchas cosas, si te das cuenta, la afectación que él ya tenía, se sentía solo, triste, cansado y es una canción muy bonita”, mencionó para el matutino de Televisa.

Respecto a las declaraciones hechas por Joaquín Muñoz, Urquidi mencionó que el ex representante fue quién más dañó a Juan Gabriel por un libro que publicó. También explicó que para ella era una gran falta de respeto el mantener vigente la versión de que El Divo de Juárez supuestamente sigue vivo.

“Una vez, dos veces, tres veces (alimentar el rumor), ok, está bien, pero ya a cinco años, ya la misma familia, sus hijos que no entienden, pues dicen ‘¿Por qué nadie lo frena?’ pues porque no hay quien lo frene, entonces se me hace una falta de respeto más que nada porque causó muchas dudas entre su público” mencionó para el programa Hoy.