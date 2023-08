Familia de joven desaparecido hace dos años en un Walmart acusó a la fiscalía de la CDMX de incompetente

María Inés Zárate vio por última vez a su hijo aquel 27 de agosto (FGJCDMX)

La familia del joven mexicano Luis Axel Guzmán Zárate, quien desapareció el 27 de agosto de 2021 en un supermercado de la Ciudad de México, señaló este lunes 28 de agosto la incompetencia de las autoridades de la fiscalía al no tener todavía ni siquiera una línea de investigación en torno a la desparición del joven, a pesar que de ya pasasron dos años del suceso.

Los familiares realizaron una marcha frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ubicada en avenida Doctor Vertiz y Río de la Loza, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir a las autoridades que hagan algo para encontrarlo.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, había trascendido que los familiares del joven al parecer habían conseguido, gracias a las movilizaciones, una mesa de trabajo en la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

María Inés Zárate vio por última vez a su hijo aquel 27 de agosto, cuando el joven estaba a punto de inscribirse a una carrera de ingeniería en la UNAM después de que hubiera aprobado el examen de admisión. Ambos se encontraban en el Walmart que se encuentra en la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad cuando Luis Axel fue al baño y ya no regresó.

“Mi hijo me pide permiso para ir al balo y ya no lo vuelvo a ver. Yo me dirigí desde el primer momento a la FIscalía y no he tenido respuesta, puesto que a dos años y un día de su desparición me dicen que no hay línea de investigación”, declaró este lunes la señora Inés Zárate a el periódico El Universal.

La mujer relató que después de que fue a levantar la denuncia a la fisaclía, las autoridades le dijeron que probablemente su hijo se había ido de vacaciones con sus amigos y que era cuestión de tiempo para que regresara y lo volviera a ver.

“De hecho lo que me decían de primera instancia era que mi hijo se había ido de vacaciones, que de seguro se había ido con unos amigos, que no me preocupara, que en una semana mi hijo iba aparecer”, explicó.

Después de la denuncia por la desaparición, la madre de Luis tuvo complicaciones para obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Walmart y de una tienda departamental aledaña. De hecho nunca consiguió verlas puesto a los dos meses del suceso personal de ambas empresas le informaron que ya era demasiado tarde y que las imágenes de ese día ya habían sido eliminadas.

“Hicimos la denuncia, pero las tiendas no quisieron cooperar. Walmart no mandó nada de las grabaciones, y Suburbua nos mandó a atención a clientes”, indicó en aquel entonces a La Jornada.

Sin emabrgo, la mujer y su esposo, el padre de Luis, no se rindieron, y fueron a pedir por su propia cuenta las grabaciones del día de la desaparición. La respuesta fue que debían llenar un formato en línea.

“Nos atendió la gerente de la sucursal y muy amables nos dijeron que nos iban a ayudar, incluso habló en nuestra presencia para que se agilizara el trámite, pero no vimos resultados (…) pedimos que por humanidad nos agilizaran el trámite, y nos dijeron que nos iban a ayudar, pero su respuesta fue que no pueden mandar nada porque se borró. Dejaron pasar mucho tiempo y nos responden hasta que ya no tenían imágenes. Dejaron pasar 60 días”, detalló.

“Estamos muy tristes, desesperados, pidiendo del apoyo, que si alguien sabe algo nos diga, o si alguien lo tiene, por favor lo dejen ir, mi hijo es estudiante”, declaró en aquella ocasión.