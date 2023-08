¡Las pizzas! ¡Las donas!: los momentos divertidos de los conciertos de Taylor Swift

Los internautas compartieron momentos peculiares donde se hizo presente un vendedor y les cortó la inspiración. (Jovani Pérez/Infobae México) (Captura)

Los primeros conciertos de Taylor Swift en México se convirtieron en uno de los temas de conversación más comentados en prácticamente en cualquier lugar, pero en las redes sociales se convirtió en tendencia durante 3 de 4 días de presentaciones de la cantante en el Foro Sol y fue de forma digital que se compartieron momentos divertidos que vivieron la mayoría de los asistentes.

Una gran cantidad de videos que fueron grabados en los conciertos de la intérprete de Enchanted tenían una imagen nítida y la voz de la estadounidense se escuchaba tan melódica como siempre, pero uno de los detalles que más destacó fue el grito de los vendedores que cortaba la inspiración de los fans que estaban acompañando a su ídola en sus estrofas favoritas.

El hecho, más allá de molestar a los seguidores de la cantante, divirtieron a los usuarios en redes sociales y calificaron los sucesos como “tercermundistas”, en cambio otros dijeron que es parte de la experiencia, pero que nunca pensaron vivirlo con su artista favorita encima del escenario.

La canción de Taylor Swift fue interrumpido por el grito de: "Pizzas" Crédito: Twitter: @11itzelap

El instante fue calificado como “sublime” de manera sarcástica, pero sobre todo porque consideraron gracioso reírse de este tipo de escenas que se repitieron a lo largo de las más de 3 horas que Taylor Swift sube al escenario, en las tres fechas que hasta el momento de esta publicación han ocurrida.

Las quejas de los internautas, principalmente, eran porque se opacaba el video que querían presumir en redes sociales o guardar como un recuerdo especial que pudieran revivir en cualquier momento de sus vidas o por si ocurría el caso de que sufrieran de la tan polémica amnesia al termino de los conciertos de The Eras Tour.

Pero el momento era interrumpido porque en la toma salía una cubeta de cerveza, la bolsa que contenía pizzas o las cajas con agua en su interior. Por si esto fuera poco en diversas ocasiones los fans dijeron que estaba cantando con suma inspiración sus temas favoritos, pero en el material audiovisual se escucha, de fondo, el grito de “¡Donas!”.

La canción de Taylor Swift se vio opacada por el grito del vendedor de cerveza. Crédito Twitter: @vaneborlitas

Así se expresaron los asistentes a una de las fechas de The Eras Tour, así como los internautas que presenciaron estos divertidos momentos en las redes sociales:

“Con mis donas del Foro Sol no se metan”, “También que no pasen a medio ritual”, “Mi prima ayer andaba casi al llanto con All Too Well y pasó el señor gritando ‘chelas’, le corto la inspiración”, “A mi me interrumpió el de las cervezas mi canción más personal”, “A mí, justo en el puente de Cardigan un señor gritó ‘Aguaaaaaa’ delante mío, casi le tiro su agua por el coraje, pero ya después me reí”.

El video de la fan se vio interrumpido por el vendedor de agua Crédito: Twitter: @adrithafangirl

La escena se repite y se repite en una gran cantidad de videos que empezaron a circular respecto a este tema de la interrupción en el canto de sus canciones favoritas o al momento de grabar aquellos momentos que consideraron especiales; sin embargo, ahora tendrán el recuerdo de los vendedores de alimentos y bebidas del Foro Sol para toda su vida.

Taylor Swift cantó “Snow On The Beach” en su segunda noche en la CDMX

El segundo concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México tuvo uno de los instantes más destacados en lo que va de sus primeras presentaciones en nuestro país en toda la historia de la artista estadounidense.

Este fue cuando, acompañada por un piano que ella misma tocó, interpretó Snow On The Beach. Muchos fans esperaban que Lana del Rey se apareciera, especialmente porque hace poco más de una semana (exactamente el martes 15 y miércoles 16) la autora de Born To Die se presentó en el mismo recinto.

Para decepción de muchos no apareció la nacida en Manhattan, pero de cualquier forma Taylor Swift fue aplaudida por todos los swifties presentes debido a su magnífica ejecución del tema.