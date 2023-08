Nerea Godínez, exprometida de Octavio Ocaña, presume a su nuevo novio: “¿Por qué les impresiona tanto?” | FOTOS

Nerea Godinez, exprometida de Octavio Ocaña, tiene novio (Instagram)

Desde que se dio a conocer el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña en 2021, los familiares y cercanos del actor de Vecinos iniciaron sus propios peritajes e investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se dio la muerte. Nerea Godínez, quien era prometida del famoso que dio vida a Benito Rivers vivió un duro duelo por mucho tiempo. Así, a casi dos años del suceso, la joven presumió en sus redes sociales que ya tiene nuevo novio y está lista para rehacer su vida.

Sin embargo, aunque podría pensarse que esta decisión por parte de Nerea es un paso significativo en su sanación tras los traumáticos hechos acontecidos con su difunta pareja, varios internautas no se lo tomaron a bien y la criticaron duramente.

Cómo anunció Nerea Godínez su nuevo romance

A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió algunas imágenes en donde se ve muy abrazada de un hombre que fue identificado como Diego Alejandre y ambos están muy acaramelados.

En una de las imágenes se observa que Diego es más alto que Nerea, tiene tez apiñonada, barba y cabello negro. Por su parte, se ve a la mujer con un top rojo, pantalones azules y posando muy feliz en una selfie.

Nerea Godínez tiene nuevo novio (Instagram)

Debido a las críticas que recibió, Godínez no se quedó callada y envió un contundente mensaje a sus detractores: “¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1 las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, ¿Quién los entiende?”.

De igual manera, Nerea dejó en claro que después del duro proceso que vivió, ella estaba dispuesta a continuar con su propio camino y darle una nueva oportunidad al amor.

“Equis, yo decidí vivir y no sólo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente. El que piense que eso esté mal, yo le diría: ‘Medícate, loco”, puntualizó.

Nerea Godínez tiene nuevo novio (Instagram)

Cabe recordar que antes de la muerte de Octavio, él le había dado el anillo de compromiso a Nerea y ambos estaban en planes de casarse. Sin embargo, el 29 de octubre de 2021 el actor de Vecinos falleció.

“Octavio Ocaña, conocido por interpretar a Benito Rivers en Vecinos, falleció ayer por la tarde. Nos unimos a la pena de los seres queridos y amigos del actor, a quienes enviamos nuestro más sincero pésame. Descanse en paz”, fue la confirmación que dio Televisa en su momento.