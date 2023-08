¡Nada la detiene! La mexicana Blanca Burns es la primera árbitra en un Mundial de Basquetbol

La mexicana es la primera que dirige un juego en un Mundial de basquetbol

La mexicana Blanca Burns sigue si camino exitoso en las duelas profesionales, ya que se convirtió en la primera árbitra en dirigir un juego en un Mundial de Basquetbol.

Nacida en Torreón, Coahuila, Blanca Burns logró su histórica actuación en el juego disputado por las selecciones de Finlandia y Australia, ganado por la quinteta de Oceanía sobre una duela de Filipinas, el país anfitrión de la justa.

“¡Blanca Burns sube a la cancha como la primera mujer árbitro en la historia del Mundial de Basquetbol”, destacó la FIBA en la cuenta oficial del torneo en la red social X.

Es la primera árbitra en un Mundial varonil

La árbitra mexicana ya había debutado en la NBA

Su aparición sobre la duela en el Mundial de Basquetbol se suma a otros grandes logros conseguidos por Blanca Burns, quien en el año 2018 inició su carrera como árbitra de este deporte.

Tres años después de su estreno, la mexicana pisó una duela NBA por vez primera, cuando encaró los reclamos del coach Gregg Popovich, legendario estratega de los San Antonio Spurs.

A Blanca Burns eso no la detuvo en su andar para seguir haciendo historia. “Es todo para mí. Representar a México, lo hago con mucho orgullo. Es algo que me encanta hacer. Me da mucho gusto venir a México a hacer eso (arbitrar), significa para mucho para mí y mi familia”, dijo hace unos meses cuando vino como parte de la NBA a dirigir un juego.

Blanca Burns nació en Torreón, pero desde muy pequeña, junto a su familia se trasladó a El Paso, Texas, y de ahí se mudó a Oklahoma, donde consumó su pasión por el basquetbol.

El primer paso fue jugar basquetbol. Lo hizo en la University of Central Oklahoma y en la Mid-America Christian University, con la que jugó dos temporadas en NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics).

La árbitra mexicana ha hecho historia en las duelas

Una profesionista que impone el reglamento

Psicológa de profesión, Blanca Burns se empleó en la YMCA, donde dirigió juegos infantiles de basquetbol. Fue durante un campamento para árbitros en Phoenix donde los reclutadores de la NBA la descubrieron.

“Hay try-outs, como en todo. Hay diferentes niveles que ir pasando, campamentos. Ahí nos evalúan, y luego ya nos dicen si nos contratan o no”, relató Burns en su momento

La G League, baloncesto colegial, WNBA, FIBA, hasta llegar a la NBA han sido parte de su trayectoria. “Todo pasa muy rápido y debemos tomar la decisión de la forma más rápida posible. Si hago FIBA, practico las reglas de FIBA ese día. Si hago G League, lo mismo”.

Así es como Blanca Burns ha puesto en alto el nombre de México en el basquetbol mundial, en la máxima competencia de esa disciplina en el orbe.

El Mundial de Basquetbol también tiene a la Selección Mexicana jugando, misma que perdió en su primer cotejo del Grupo D ante Montenegro.

Después de perder, enfrentarán este domingo a la poderosa Lituania, selección que se impuso ante Egipto en su presentación.

Más allá de lo que pase con la selección de basquetbol azteca, Blanca Burns ya cumplió otra meta y escribió su nombre en la historia del llamado deporte ráfaga.

Se espera que la árbitra mexicana siga teniendo actividad en el Mundial del Basquetbol que se disputa en Filipinas.