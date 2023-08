“Se rayaron”: AMLO enaltece funciones de Evelyn Salgado al frente de Guerrero

Evelyn Salgado fue postulada para gobernadora como sustituta de su padre. (Foto: Tomada de X: @EvelynSalgadoP)

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador enalteció a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ya que, a su parecer, ha hecho una buena labor al llevar las riendas de la entidad.

“Es una muy buena gobernadora. Se rayaron”, expresó el mandatario durante la conferencia matutina de este viernes en referencia a la disminución de pobreza en la entidad.

Desde Acapulco, Guerrero, AMLO aplaudió la labor de la gobernadora, quien fue electa desde 2021 para dirigir el estado de tierra caliente en sustitución de su padre, Félix Salgado.

“Guerrero es donde hay más disminución de pobreza, como del 7%”, insistió el mandatario.

La hija de Félix Salgado Macedonio dirige uno de los estados con más delitos en los últimos dos años

A pesar de que recientemente se dio a conocer que en Guerrero crecieron los delitos más del 15% en los últimos dos años, según revelaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el político tabasqueño dijo que se está mejorando en cuestión de datos del crimen y “tiene toda la confianza” a la mandataria estatal.

Polémica sobre elección de Evelyn Salgado

De acuerdo con las investigaciones, Salgado Pineda fue postulada por Morena como candidata sustituta de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, luego de que a éste no le fue otorgado su registro para contender por la gubernatura.

Félix Salgado también causó revuelo en 2016, pues se enfrentó a tres presuntas acusaciones de abuso sexual cuando éste dirigía un medio de comunicación en Acapulco.

Salgado Pineda se casó con Alfredo Alonso, quien es hijo de Joaquín Alonso Piedra, alias “El Abulón". (Ilustración: Jovani Pérez).

Lo que ocurrió fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no autorizar el registro como candidato a su padre, Salgado Macedonio, ya que no cumplió con su obligación de entregar su reporte de gastos de precampaña.

¿Quién es Evelyn Salgado?

Según los datos, la actual gobernadora de Guerrero estudió derecho en la Universidad de La Salle de Cuernavaca, Morelos.

Salgado Pineda se casó con Alfredo Alonso, quien es hijo de Joaquín Alonso Piedra, alias “El Abulón”, detenido en 2016 y de quien se presume tiene presuntos vínculos con la organización criminal que dirigen los hermanos Beltrán Leyva.

Sin embargo, Evelyn Salgado declaró durante una entrevista que ella no tiene nexos con ningún grupo delincuencial. “Me divorcié hace muchos años [...] Yo respondo por mis actos, la gente de Guerrero me conoce, saben dónde vivo, llega la gente a las audiencias y a las reuniones, no tengo que esconderme de nada, respondo por mis actos, soy una mujer limpia, puedo presentar mis bienes, tengo una cuenta bancaria, no tengo nexo de ningún tipo con ningún grupo delincuencial, que le busquen porque no hay nada”.

A los 22 años, a quien se le conoce como “La Torita” fue asesora del diputado local Guillermo López Ruvalcaba en Morelos. Luego de 2006 a 2008 fungió como presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), luego de ser designada por su padre, pues ganó la elección para ser presidente municipal de Acapulco.

La morenista se posicionó también como titular de la Secretaría de la Mujer durante la administración de Héctor Astudillo (2015-2021).