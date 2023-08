GP de México en peligro por el uso de la marca “Fórmula 1″

El Gran Premio de México estaría en peligro por el uso de la marca Fórmula 1. (Foto: Archivo Infobae)

El Gran Premio de México 2023 podría encontrarse en peligro debido a la marca “Fórmula 1″ o “F1″, misma que pertenece a una empresa de aceites y lubricantes y que pondría en un conflicto a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El próximo 27, 28 y 29 se correrá una nueva edición del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, parte de los circuitos que se integraron en el calendario de la temporada 2023, sin embargo, todo podría tener complicaciones debido al uso de la marca en territorio mexicano.

El pasado 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el nombre del “Fórmula 1″ y “F1″ le pertenecen a la empresa Bardahl en México, por lo que hacer uso del mismo podría traer sanciones. “Formula One Licensing BV”, uno de los organizadores del campeonato, solicitó a la justicia que se anulara el uso de la marca a la empresa de aceites y lubricantes argumentando que ellos tienen mayor relevancia a nivel internacional, así lo dio a conocer Oscar de la Torre Jara, uno de los abogados de la firma “De la Torre, Rodríguez & Salazar” al medio de comunicación ESTO.

El falló de la SCJN se debió al derecho de antigüedad que tiene Bardahl sobre la marca, cuyo registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) es desde 1979. Recordando que Formula One se creó hasta 1993 con la denominación FIA.B.V., adoptando su nombre actual hasta mayo de 1999.

La SCJN emitió un fallo en favor de una marca de aceites y lubricantes quien tiene el registro desde hace más de 40 años. (Foto: Instagram/mexicogp)

“Los ministros de la Suprema Corte determinaron que la fracción 1 del artículo 151, de la Ley de Propiedad Industrial de México, es inconstitucional ya que la nulidad de un registro de marca no puede ser interpuesto en cualquier momento por violarse la garantía de seguridad jurídica; por ello, se concede a Bardahl de México la protección de sus marcas, para aceites y lubricantes para automóviles, otorgadas desde hace 44 años por el gobierno mexicano”, indicó el instituto en su resolución.

De tal forma que, aquellos que utilicen el nombre para otros fines se harán acreedores a acciones legales en su contra, por lo que la FIA deberá buscar otra nomenclatura para el GP de México. El abogado De la Torre Jara señaló que la marca se encuentra abierta a la posibilidad de negociar por la marca: “Estoy seguro de que los directivos de la empresa se sentarán y escucharán propuestas”.

El Gran Premio de México no se disputó de 1993 a 2014, justo un año antes de que Formula One comenzara a hacer uso de la marca, siendo en 2015 durante su regreso al territorio azteca cuando inició la disputa legal.

La empresa se encuentra abierta a negociaciones para que se lleve a cabo la carrera sin contratiempos. Crédito: Peter Nygaard.

Hasta antes de 2004, la FIA no contaba con ninguna marca de Fórmula 1 en el mundo, utilizando previamente el nombre de “Gran Premio” o “Gran Prix”, por lo que estos nombres podrían ser una opción para que se pueda correr durante el último fin de semana de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La máxima categoría del automovilismo no se ha pronunciado al respecto de esta situación, aunque tienen más de dos meses para poder solucionarlo de forma adecuada, en caso de decidir no correr en México sería hasta el momento el segundo circuito que se cancelaría recordando que no se pudo competir en Emilia-Romaña, Italia debido a las inundaciones que se presentaron en la región.

De forma reciente, no se pudo competir en 2020 debido a la pandemia COVID-19 y actualmente cuentan con contrato hasta 2025, lo que obligaría a la FIA a buscar la manera de que se pueda llevar a cabo el Gran Premio de México.