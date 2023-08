La vez que José Ramón Fernández desenmascaró al Escorpión Dorado

El Youtuber contó la ocasión en la que fue "desenmascarado" por Joserra (IG/@joseramonfernandeza YT/PelucheEn ElEstuche)

Con la llegada de nuevos personajes al entretenimiento y deporte mexicano, los periodistas se han encargado de innovar sus coberturas, razón por la cual se han acercado cada vez más a personajes que se dieron a conocer en internet. Tal es el caso del Escorpión Dorado.

La frase “peluche en el estuche” se popularizó gracias a esta celebridad de YouTube, pero su marca más significativa es que siempre está con una máscara en todas sus entrevistas. Sin embargo, en una ocasión habría accedido a “quitarse” la máscara y ser despojado de su identidad para convertirse en Alex Montiel, su nombre de pila.

Este suceso habría ocurrido con José Ramón Fernández, experimentado periodista. David Faitelson se encargó de cuestionar lo que verdaderamente, así que en una charla para su canal David Faitelson Oficial le preguntó al youtuber si verdaderamente se quitó la máscara.

El reconocido youtuber tuvo la oportunidad de entrevistar a una de las personalidades de la política mexicana más relevantes de los últimos años (Infobae México / Jovany Pérez)

La plática estaba girando en torno a las complicaciones que ha tenido el Escorpión con sus entrevistas, por lo que recordó la vez que Joserra le pidió a Alex Montiel una entrevista para ESPN, a parir de ese momento, Faitelson investigó lo ocurrido.

“No soy un hombre, yo soy un dios, ya te lo he dicho muchas veces, David. Soy un aleccionador de vida, sin mi no sé qué hubiera hecho. Hasta me pide entrevistas tu jefe, el José Ramón Fernández”

¿Joserra desenmascaró al Escorpión Dorado?

El también influencer mexicano narró detalles de esa entrevista que tuvieron, por lo que bromeó con la anécdota. “Por eso le subí el rating a ESPN la otra vez”, fue ahí donde el excolaborador de Azteca Deportes soltó “dice, presume, José Ramón que te quitó la máscara”.

Muy al estilo del Escorpión, explotó y lanzó un comentario a tono de burla:

Alex Montiel es el nombre del Escorpión Dorado (instagram)

“Ah que me va a andar quitando ese güey. Yo le presté la mía tantito, claro que no”

El Escorpión Dorado bromeó con la situación y en un doble sentido se burló de la apariencia de Joserra, así que sugirió que iban a “intercambiar máscaras”, pero no aceptó que se haya quitado la máscara de su personaje.

“Yo pensaba que traía máscara y se la iba a intercambiar, por eso lo hice”

Cabe recordar que en una ocasión José Ramón Fernández entrevistó al Escorpión Dorado para la sección Personajes ESPN y en la charla, llegaron a un punto personal en el que el analista deportivo le pidió al influencer despojarse de su máscara, pero se negó, ya que para hacerlo quería una entrevista al volante con Joserra.

Fue claro al asegurar que no tenía ningún tipo de máscara, pero ante la insistencia del periodista deportivo, aceptó a presentarle a Alex Montiel. Así que con ayuda de una fotografía y un poco de actuación se “despojó” de su personaje Escorpión Dorado y conversó por unos instantes con José Ramón.

Joserra entrevistó al Escorpión Dorado (Foto: Instagram/ @joseramonfernandeza)

Así que ya despegado de su personaje, agradeció a José Ramón el tiempo que pudieron platicar. “Será un honor. Gracias por jugar con el Escorpión Dorado y gracias por todo lo que nos ha enseñado directa o indirectamente”, compartió Alex Montiel al periodista deportivo.

Desde que el personaje saltó a la fama en internet, se ha encargado de marcar un estilo de humor y dinámicas con sus entrevistados. La mayoría de sus videos son de entrevistas adentro de su automóvil y conduciendo por la CDMX. Sus videos no solo se han limitado a temas de deportes, algunos de los personajes fuera de deportes se tratan como Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, pero también a empresarios como a Ricardo Salinas Pliego.

Pero entre los futbolistas reconocidos están Rafael Márquez, Salvador Cabañas, Luis García, Jorge Campos, entre otros más.