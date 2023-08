Ex abogado de la UNAM aclaró que el caso de Yasmín Esquivel fue cerrado

Experta explicó a Infobae México si la sentencia a favor de Yasmín Esquivel es o no inapelable (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

De acuerdo con Eduardo Andrade, ex abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el caso de la ministra Yasmín Esquivel quedó cerrado por las autoridades educativas desde hace días.

Te puede interesar: Infonavit 2023: cómo obtener un crédito de más de 4 millones de pesos

A pesar de que la institución universitaria habría señalado que el caso estaba suspendido, el jurista, quien fue descrito como cercano a la ministra de la Suprema Corté de Justicia en cuestión, indicó en entrevista con el periodista José Cárdenas, que la UNAM no cuenta con un marco legal para anular el título de la abogada.

El caso, que estuvo bajo las revisiones del Comité de Ética de la universidad, fue señalado por Eduardo Andrade como un ataque político, por lo que, desde el principio, la institución no debió de involucrarse en asuntos en donde no tenía el poder para decidir.

Yasmín Esquivel podría enfrentar un juicio político (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

“Desde el principio yo señalé que la Universidad, no tuvo ni tiene facultades para decidir en esta materia, porque no es asunto de ética; ni siquiera es académico es político, desde el principio fue un ataque político contra la ministra, en el cual no debió involucrarse nuestra universidad”, señaló el abogado.

Te puede interesar: ¿Fuiste trabajador de Mexicana de Aviación? Conoce cómo puedes cobrar tu cheque

Yasmín Esquivel, ministra de la máxima institución de justicia del país, fue señalada por plagio en su tesis final de licenciatura en la Facultad de Derecho. Pronto, este caso resonó con gran fuerza en la conversación mediática y pública, lo que desató una controversia entre las autoridades de la UNAM y los abogados de la acusada en cuestión.

Entre dichos debates, la ministra habría solicitado un amparo para que la UNAM omitiera hacer públicas las resoluciones de su caso, luego de que fuera señalado un ataque a su persona. En total, la ministra ha impuesto 3 juicios de amparos y muchos más en materia civil.

(Foto: Yasmín Esquivel)

Información en desarrollo....