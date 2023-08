AMLO evade presuntos choques entre “corcholatas” por gubernaturas rumbo a 2024: “Aquí no vamos a meternos en eso”

En 2024 se renovarán algunas gubernaturas en nueve estados. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó realizar algún tipo de pronunciamiento en torno a los presuntos “choques” que se han registrado en los últimos días entre alguna de las llamadas “corcholatas”, es decir, los aspirantes que buscarán dirigir la gubernatura en alguno de los estados en 2024.

Y es que debido a la contienda que sostienen los aspirantes del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se han registrado algunos “roces” entre algunos personajes políticos, tales el caso de algunas diferencias que se han dado entre algunas personalidades en diversas entidades como en Morelos.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario fue cuestionado sobre las diferencias que se han presentando desde hace unos meses.

AMLO evitó hablar sobre las elecciones a la gubernatura. (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no me meto mucho, no opino mucho, todo tiene que ver con la temporada, como vienen las elecciones hay muchos aspirantes, mujeres, hombres, que tienen interés legítimo de ser candidato en cada estado, hay 9 estados en donde se va a elegir a gobernadores y gobernadoras. Entonces, pues hay más de uno, deben haber tres, cuatro, cinco, seis, y en todos los partidos como 20 en cada estado, pero eso es normal”, explicó el mandatario durante su tradicional conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario hizo referencia a las nueve gubernaturas que serán renovadas el próximo año. Es decir, se trata de los gobiernos de Chiapas, Puebla, Veracruz, Morelos, Tabasco, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Yucatán.

Al respecto, el mandatario recalcó que el partido guinda comanda a la fecha, gran parte del territorio nacional.

El próximo año se llevarán a cabo las elecciones para renovar los gobiernos de nueve estados del país

“No es para presumir, ni tampoco para que se enojen los adversarios, pero ha sido todo un fenómeno. Nada más que no se puntualiza que ganamos la presidencia con el apoyo del pueblo y en menos de cinco años, 23 estados ya con gobiernos de Morena de los 32, 23.

De acuerdo con los datos actuales, todo perfila a que el partido guinda luchará por defender los gobiernos de Chiapas, que actualmente dirige Rutilio Escandón, así como Puebla, de Sergio Salomón Céspedes; Veracruz, Cuitláhuac García; Tabasco, Carlos Manuel Merino y la Ciudad de México, conducida por Martí Batres.

Por su parte, también será necesario detallar que el próximo 6 de septiembre se dará a conocer quién es la “corcholata” que representará a Morena, pero en las elecciones presidenciales del próximo año.

Sin embargo, después de ese anuncio, el partido guinda lanzará la convocatoria para las nueve gubernaturas que estarán disponibles para asignar el próximo 2024, entre ellas la Jefatura de la Ciudad de México.