Creel condenó las giras de las “corcholatas” por apoyo de gobernadores morenistas

Creel dijo que no son tiempos electorales (captura)

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, se lanzó en contra de las “corcholatas” del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por realizar eventos con la supuesta ayuda de los mandatarios estatales.

El también aspirante a la candidatura presidencial de los partidos de oposición dio una rueda de prensa en el estado de Veracruz, en donde se pronunció sobre los procesos de selección en los que han incursionado los dos bandos políticos con miras a la contienda federal del 2024.

A los cuestionamientos, el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) recriminó que los aspirantes a la coordinación de los Comités en Defensa de la Transformación estén realizando eventos masivos con el fin de obtener el apoyo de la ciudadanía. Para Creel Miranda estos hechos son considerados como parte de una contienda electoral que aún no ha comenzado, por lo que justificó sus motivos para no incurrir en actos similares.

La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. De izquierda a derecha: Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Foto: Especial

El blanquiazul criticó que los ex funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de los partidos aliados han estado recorriendo el país como si de una campaña se tratase, así como también con el uso de promoción personalizada.

“No es la etapa electoral, no es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral, eso es lo que están haciendo las corcholatas”, destacó

En este sentido, el diputado de la República comparó los métodos del oficialismo con los del Frente Amplio por México, con el fin de resaltar que en su alianza se han llevado pequeñas reuniones con militantes, así como lo es mandado por las dirigencias de la alianza.

Fue de esta manera que el diputado reviró a su compañera de procesos y de partido, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien recientemente cuestionó la recolección de firmas de la antes alianza Va por México. Ante esto, Creel Miranda se dijo confiado de los organizadores y dirigencias de los partidos.

Los aspirantes están por concluir el proceso de recolección de firmas. | Cortesía / Twitter

“Confío plenamente en la transparencia, confío plenamente en el Comité Técnico, y confío plenamente en los procedimientos democráticos del Frente Amplio por México(...) No es una etapa de campaña, es una etapa en donde estamos buscando la coordinación del Frente Amplio por México”, apuntó el blanquiazul.

Por su parte, desde una conferencia de prensa en el estado de Sinaloa, la senadora de Acción Nacional señaló los métodos por los cuales “mágicamente” algunos de sus compañeros aspirantes habían superado las 100 mil firmas recolectadas en la plataforma digital de la alianza.

La ex alcaldesa de la Miguel Hidalgo recordó que, luego de que la página del Frente Amplio sufrió fallas, hubo una “recolección masiva de firmas” a favor de algunos aspirantes sin aparente esfuerzo. Indicó que, por su parte, desde que fue registrada como una competidora más, ha estado recorriendo el país con el fin de obtener el apoyo necesario de la ciudadanía, a diferencia de otros aspirantes.

La senadora del PAN habló del registro masivo en el Frente Amplio por México Crédito: Twitter/@XochitlGalvez

“Me preocupa sobre el tema de las firmas. En mi caso, llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma en que puedas dar de alta firmas con la credencial de elector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas”, apuntó.

Cabe mencionar que Gálvez Ruiz ha sido la única aspirante de la coalición opositora que ha presumido superar las 150 mil firmas que ha solicitado las dirigencias para pasar a la tercera etapa de selección. El pasado mes de julio, la panista aseguró haber llegado a las 220 mil firmas antes de la fecha límite.