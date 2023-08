“Vendía dulces”: Sandra Cuevas recuerda su ‘difícil’ vida universitaria; usuarios la comparan con Xóchitl Gálvez

La alcaldesa anunció el pasado 14 de agosto que buscará ser candidata a la Jefatura de Gobierno. (Twitter: Sandra Cuevas)

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, rememoró su vida universitaria y aseguró que pudo viajar a más de seis países y estudiar en Boston, Estados Unidos, gracias a que vendía dulces y ahorraba.

En entrevista con Sabina Berman para ‘Largo Aliento’, Cuevas destacó que sus logros educativos fueron difíciles de conseguir. Sin embargo, su narrativa fue comparada por muchos usuarios en redes sociales con la historia de Xóchitl Gálvez y la venta de gelatinas.

“Cuando yo llego a la universidad, a la Universidad Valle de México, cada año íbamos a hacer prácticas internacionales. No es que yo fuera rica y me pudiera ir de viaje constantemente, entonces yo trabajaba todo diciembre y enero y me iba muy bien”, relató Cuevas,

Sandra Cuevas inició su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc en 2021. (Foto: IG @sandracuevas_)

De acuerdo con la alcaldesa, mientras estudiaba la licenciatura de Comercio Internacional en la UVM, pudo viajar a China, Panamá, Colombia, Cuba, Argentina, Uruguay y otros gracias a los ingresos que conseguía únicamente de la venta de dulces.

“De ahí, formó yo mi primera empresa que se llama Dulce Becerrita, que es una comercializadora de dulces”, detalló.

Adicionalmente, la también aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de 2024 relató que pudo estudiar en Boston, Estados Unidos, aunque no precisó por cuanto tiempo.

“No era porque yo fuera privilegiada. Era porque todo lo que yo ahorraba trabajando iba y lo pagaba y lo invertía en viajes”, aseguró.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer que pudo realizar prácticas internacionales porque vendía dulces y ahorraba. Credito:TW@porunmexicoquenoolvida

La comparativa con Gálvez

En 2015, cuando Xóchitl Gálvez era candidata a la alcaldía Miguel Hidalgo, la panista relató una historia similar a la de Cuevas en entrevista con Enlace Judío; solo que ella no vendía dulces.

En aquel entonces, relató que cuando era niña vendía gelatinas en una plaza de su natal Tepatepec, en Hidalgo. “Yo iba a vender gelatinas a la plaza de mi pueblo de niña y tuve la oportunidad de venir a la Ciudad de México en 1973 porque era una niña aplicada”, contó.

Al respecto, decenas de usuarios en redes sociales han acusado a Cuevas de robarle “la historia de superación” a la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Xóchitl Gálvez aspirante a la presidencia por Frente Amplio por México ( Henry Romero / Reuters)

“Xóchitl Gálvez se hizo rica vendiendo gelatinas, Sandra Cuevas estudió y realizó sus maestrías vendiendo dulces, eso dicen; ahora nada más falta que diga Alito Moreno que se hizo rico cantando en los camiones”, escribió un usuario a través de Twitter.

“Si Gálvez se hizo millonaria vendiendo gelatinas y Sandra Cuevas pagó sus estudios vendiendo dulces, ¿por qué la señora de los tamales y atoles sigue igual?”, cuestionó otro.

Los estudios de Cuevas

Cabe destacar que, además de presumir constantemente su licenciatura por la UVM, Cuevas ha destacado contar una Maestría en Derecho Fiscal, Derechos Humanos y Constitucional y un Doctorado en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ); además de diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior.

Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Cuevas solo cuenta con una licenciatura y una maestría.

Los datos públicos refieren que su cédula profesional de licenciatura fue expedida en 2014, mientras que la de su Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en 2021.

“Soy una política no tradicional”

Durante su encuentro con Sabina Berman, la alcaldesa reconoció ser una “política tradicional” debido a que hace cosas que la mayoría de los políticos no hacen. No obstante, aseguró que los resultados han sido buenos.

Cuevas contendió en las Elecciones de la Ciudad de México en 2021 por la Alcaldía de Cuauhtémoc, siendo la candidata de la coalición Va por México -conformada por el PRI, PAN y PRD-. Aun cuando ganó con el 48% de los votos, su mandato se ha visto envuelto en distintas polémicas que ha causado críticas de miles de capitalinos.

El pasado 14 de agosto se destapó, dando a conocer que buscará la candidatura para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024. “Ahora sí tendrán una jefa de gobierno de a deveras, que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto”, aseguró.