Taylor Swift en México: así se ve el montaje del escenario en el Foro Sol

@ForoSolOficial / Taylor Swift.

Taylor Swift llegará en México para celebrar cuatro magno conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, el jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto del 2023. Los fans están listos para presenciar The Eras Tour, la gira mundial con la que la cantante de música pop celebra todas su etapas en la industria de la música.

Hace algunos días, tras el desmontaje del escenario de Lana del Rey, se comenzó a armar la gigantesca producción del esperado espectáculo. Los fans de la intérprete de Bad Blood se encuentran a la expectativa de cómo se verá, pues algunos piensan que tal vez, la estrella no traiga el escenario completo.

No obstante, a juzgar por las imágenes que ya circulan por las redes sociales, el equipo de producción de The Eras Tour vendrá completo para México. Desde ya hace algunos días comenzaron a llegar camiones cargados con la producción, y hoy, ya es posible ver cómo va a lucir el evento el próximo jueves 24 de agosto.

Las primeras fotos del escenario de Taylor Swift en el Foro Sol

Desde el día de ayer comenzaron a circular las primeras fotos del montaje del escenario de The Eras Tour, provocando reacciones de los fans.

La producción para los conciertos de The Eras Tour ha empezado a armarse Crédito: Tiktok/@vynilmx1

“Ver los tweets de cómo está quedando el escenario de Taylor Swift en el Foro Sol me hace sentir muchos nervios de lo que podría pasar el viernes. Es tan irreal aún que iré a ver a la rubia”, “Que Taylor Swift lleve su escenario al Foro Sol demuestra el respeto que le tiene a los fans de darles el show completo, sin cambios ni escenarios genéricos”, “Acabo de pasar por el Foro Sol y wow con lo enorme y alto que se ve el escenario de Taylor Swift”, fueron algunos de los comentarios que los fans escribieron en las redes sociales.

Los fanáticos de Taylor Swift saben que se trata de un gran acontecimiento, pues ella no ha venido nunca formalmente a México para un concierto de tal magnitud; no obstante, hace algunos años, la cantante ofreció un pequeño recital a bordo de un crucero en Cozumel.

Fuera de eso, la estrella de música pop jamás ha tocado en la capital del país, por lo que los fans se encuentran a la expectativa y listos para el show. Cabe mencionar, que Ticketmaster, empresa encargada de la venta de entradas, tuvo que inaugurar un nuevo sistema de compra de boletos, esto debido a la gran demanda y a las posibles saturaciones en las filas virtuales.

Así se ve el escenario de Taylor Swift en el Foro Sol Crédito: TW @@alex_ibanez83

¿Qué canciones cantará Taylor Swift en sus conciertos de la Ciudad de México?

Taylor Swift cantará un amplio repertorio, por lo que ni sus éxitos ni las canciones favoritas de los fans se echarán de menos. Se trata de un recorrido de toda su carrera, sin descuidar ninguno de los momentos icónicos de la artista. Desde Speak Now, Reputation y Folklore, The Eras Tour es una autentica celebración de la carrera de la cantante.

Estos son los temas musicales que la estadounidense interpretará para sus fans:

Lover, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel summer, The man, You need to calm down, Lover, The Archer, Fearless, You belong witch me, Love story, Evermore, No body no crime, willow, Marjorie, Champagne problems, Tolerate it, Reputatios, Ready for it?, Delicate, Don’t blame me, Look what you made me do, Speak now, Enchanted, Long live.

Red, 22, We are never ever getting back togueter, I knew you were trouble, All too well, Folklore, The 1, Betty, The last great american, Dinasty, August - Illicit affairs, My tears ricochet, Cardigan, 1989, Style, Blank Space, Shake it off, Wildest dreams, Bad Blood, Midnights, Lavender haze, Anti-hero, Midnight rain, Vigilante shit, Bejeweled, Mastermind y Karma.