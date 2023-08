Morenista propuso “agarrar los machetes” para enfrentar a la delincuencia

Diputada de Morena propuso que la ciudadanía "agarre los machetes" (Crédito: Congreso de Hidalgo)

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Hidalgo, Sharon Macotela Cisneros, propuso a la ciudadanía “agarrar los machetes” si la autoridad —especialmente los elementos de la policía— no actúa ante la demanda de seguridad.

Durante una conferencia que ofreció, la legisladora recordó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la importancia del pueblo organizado y destacó que la población ahora tiene la obligación de cuidarse, debido a que presuntamente deben de enfrentar la ausencia de las autoridades cuando existen problemas.

Previo a decir su polémica frase, la morenista insistió en la importancia de la denuncia y en llamar a la policía cuando se presente algún problema; sin embargo, destacó que si eso no ayuda, entonces se deberán tomar “los machetes” y “darle en la madr*” a los delincuentes”, pues consideró que no existe otra forma de atacar el problema.

“Yo sí quiero recordar las palabras de mi presidente: ‘Un pueblo organizado puede salvar al pueblo’. La verdad, quizás, seré criticada un poco por lo que voy a decir, pero tenemos que estar uno a uno, tenemos que ir con la ley a denunciar y yo entiendo lo que me estás diciendo (...) No puedes ni denunciar porque tienen, de entrada, el teléfono descolgado, entonces principalmente nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denuncia y si no, la verdad, agarrar el machete...darles en la madr* a los delincuentes porque no hay de otra”, explicó.

La legisladora del Congreso de Hidalgo cuestionó la falta de acción del cuerpo policiaco Crédito: Congreso de Hidalgo

Para darle mayor peso a sus palabras, Macotela Cisneros recordó un episodio que vivió en la acera de su casa cuando algunos sujetos se enfrentaron a golpes por la madrugada. Ante dicho suceso, la legisladora decidió marcar al número de emergencia; no obstante, nunca le respondieron y ella supuso que el teléfono estaba descolgado, criticando así el método de denuncia, pese a que pidió siempre realizarlo antes de cualquier otra acción.

“O sea, ¿Cómo es posible que en la noche descuelgan las autoridades el teléfono para no hacer nada? Mientras, pues, que gire el mundo, que se maten quien pueda”

Pese a su ánimo para seguir la ley, la militante de la Cuarta Transformación cuestionó nuevamente qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía para sentirse segura frente a las autoridades que “se hacen de la vista gorda”, es decir, que ignoran los problemas, lo que la llevó a no descartar la justicia por propia mano.

“Si no llega la autoridad y todo, ¿vas a permitir que maten a un niño? Pues hacer justicia y son buenos para hacerse de la vista gorda, pues que también sean buenos para hacerse de la vista gorda porque se impartió justicia. Entonces, tenemos que ayudarnos y 100% hay que denunciar porque todos pertenecemos al pueblo”, finalizó sobre el tema.

¿Quién es Sharon Macotela?

La morenista denunció falta de acción de las autoridades ante casos de inseguridad (Twitter/@sharonmacotela)

De acuerdo al currículum vitae que proporciona el Congreso de Hidalgo, la legisladora de la bancada de Morena cuenta con licenciatura y maestría en Administración de Empresas; sin embargo, no se cuentan con más datos sobre su pasado académico.

Actualmente es diputada local por la vía plurinominal. Preside la Comisión de Turismo y forma parte de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Trabajo; Obras Públicas, Desarrollo Social y Humano; así como en la Desarrollo Social y Humano.

Su nombre se hizo popular a nivel nacional dos meses atrás debido a que acusó al líder de su grupo parlamentario, Jorge Hernández Auarus, de presuntamente ofrecer dinero a cambio de votar a favor de diferentes iniciativas, tema que actualmente se encuentra pendiente de que la Comisión Nacional de Justicia del partido guinda actúe.