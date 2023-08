Lyn May culpó a mexicanos por hacer famosos a Yahritza y su Esencia

Lyn May se fue con todo en contra de Yahritza y su Esencia Foto: Cuartoscuro @Instagram: @yahritzaysuesencia

Hace algunos días, Yahritza y su Esencia provocaron gran polémica por ciertos comentarios acerca de la comida mexicana que no gustaron nada a los fanáticos. La agrupación fue cancelada en redes sociales e internautas arremetieron contra ellos a tal punto que terminaron por pedir disculpas.

Memes, abucheos y hasta pérdida de seguidores, Yahritza y su Esencia han sido el tema del momento por opiniones que usuarios de redes sociales calificaron como desafortunadas.

Lyn May, famosa vedette, actriz y cantante, tuvo una entrevista en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante donde no perdió el tiempo y dio su punto de vista acerca del grupo y las declaraciones que le dieron vuelta a todo México.

Como era de esperarse, Lyn May no fue suave con su crítica e incluso habló sobre la responsabilidad de las audiencias mexicanas en el proceso de hacer famosas a las celebridades.

Qué dijo Lyn May de Yahritza y su Esencia

En entrevista con el programa del comunicador y conductor de televisión, la vedette se fue con todo en contra de la agrupación y puso la responsabilidad del asunto en las audiencias.

La vedette no se quedó callada y se pronunció ante los desafortunados comentarios Crédito: YouTube/gainfantetv

“Caraj*, esa vieja, de veras. Nosotros los mexicanos tenemos la culpa porque recibimos a quien viene, aunque no sirva, lo recibimos, nosotros los mexicanos tenemos la culpa, a todos recibimos aquí, aunque sean buenos o malos, aquí los hacemos famosos”, manifestó.

Asimismo, dejó claro que las declaraciones de Yahritza y sus hermanos estaban completamente fuera de lugar. “Cómo es posible que vengan a un lugar y se expresen de esa manera... ahorita ya se ching* haciendo esas declaraciones”, añadió.

Del mismo modo, la actriz de Tívoli dio una lección de humildad, argumentando que siempre que se visita un nuevo sitio se tienen que tener modales:

“Yo al contrario, pues tratas bien el lugar donde te reciben, a mí me han recibido en todos los países de maravilla y yo trato a la gente como me tratan”, señaló.

En la misma entrevista, Lyn May confesó que le encantaría realizar una bioserie de su vida y que incluso ha estado en pláticas para llevarla a cabo; no obstante, aclaró que ha tenido demasiado trabajo, lo que la imposibilita en la realización de muchos otros proyectos.

“Por ejemplo, ahorita voy a empezar una película y no tengo tiempo, o sea que voy para un lado, me llaman para otro, ahorita voy otra vez a Los Ángeles”, explicó.

'Yahritza y Su Esencia' fueron cancelados en México (Yahritza Y Su Esencia)

Qué declaraciones de Yahritza y su Esencia hicieron enojar a los mexicanos

Fue en una conferencia de prensa cuando la agrupación se sinceró acerca de sus sentimientos por México. La vocalista principal explicó que no le encantaba el ruido del tráfico, mientras que sus hermanos apuntaron no disfrutar demasiado de la comida mexicana, pues preferían el sazón de la comida de Washington en Estados Unidos.

Por supuesto, estos comentarios no gustaron para nada a sus fanáticos mexicanos. Es común, que los habitantes de la República Mexicana sientan gran afición y respeto por la gastronomía del país.

El hate que Yahritza y sus hermanos recibieron fue tal que tuvieron que pedir disculpas con un video, sus padres se dijeron “con el corazón roto” por las críticas contra sus hijos; además, la vocalista se sinceró recientemente, hablando del tema.

“Es triste mirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos... Y pues la gente cree que es más de, ‘tú no apoyas al país ni nada’, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México”, dijo la cantante, “Nosotros también éramos bien pobres. Unas veces mis papás también batallaban en pues comprarnos zapatos, o ropa, o comida, a veces ni les alcanzaba, para los frijoles ni nada”.