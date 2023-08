El éxito del “sonido sueco”, los íconos del metal y su influencia en México

El productor Fredrik Norberg y el director, Magnus Broni en la charla especializada sobre el hard rock y metal sueco. (Embajada de Suecia en México)

Durante los últimos años, México ha recibido a diversas bandas y artistas nórdicos en importantes festivales de música. El género del metal es el que más fuerza ha tenido, pues los fanáticos mexicanos encuentran una conexión y un intercambio sumamente enriquecedor con la cultura escandinava.

Entre los países que destacan al exportar sus mejores bandas de metal son: Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia. Este 2023 llegarán a México grandes exponentes del metal sueco, tal es el caso de uno de los festivales que han ampliado la oferta musical para el público mexicano. En su primera edición, el cartel del Candelabrum Metal Fest — realizado en el Bajío — contó con 2 bandas originarias de Suecia y para este 2023, llegarán siete agrupaciones para representar al país nórdico.

La cultura mexicana y la sueca mantienen lazos muy especiales desde tiempo atrás, sobretodo por el metal en todas sus variantes. Sin duda alguna bastantes mexicanos se han visto fuertemente influenciados por sus ídolos metaleros, lo cual los ha impulsado a viajar a Suecia, a ver con sus propios ojos las costumbres e incluso a migrar y aprender el idioma.

El director y periodista musical, Magnus Broni y el productor Fredrik Norberg, presentaron una plática especializada en la Embajada de Suecia en Ciudad de México, acerca del surgimiento, la evolución y el éxito del “sonido sueco” creado por bandas que se convirtieron en íconos del metal internacional; explorados en su serie documental ‘Hård rock på export’.

En entrevista con Infobae México profundizaron en detalles claves de su documental y tocaron varios puntos sobre el nicho de seguidores del metal escandinavo existente en México.

El público mexicano mantiene una conexión muy fuerte con la música nórdica. (@candelabrum)

Al dedicarse casi la mitad de su vida a contar historias principalmente realcionadas con la industria musical, Magnus y Fredrik decidieron unir fuerzas para desmenuzar la escena del metal en Suecia, ya que contiene gran parte de su identidad.

“Hace 5 años tuvimos esta asignación de la Televisión Nacional Sueca, nos pidieron narrar la todo sobre lo el éxito de la música sueca, las maravillas como Abba, Avicci, Roxette y Ace of Base. Por supuesto que nosotros quisimos incluir el hard rock y el metal como Europe, In Flames, Entombed y Ghost”

Al comenzar la selección y ubicación de la línea del tiempo para realziar dicho proyecto, ambos se dieron cuenta de que eran demasiadas bandas y no podrían abarcarlo todo, pues probablemente terminarían a la sombra de Abba, el grupo pop. “Supimos entonces que necesitábamos más tiempo para incluir la hsitoria del hard rock y metal en la escena sueca”, explicó Fredrik.

Terminaron en esa época aquel documental y cuando fue transmitido en la televisión sueca tuvo mucho éxito. Lo cual fue una señal muy clara de que tenían que realizar en algún momento la serie que contara los orínes del metal hecho en Suecia.

“Tardamos mucho tiempo en hacerlo, existen muchas bandas exitosas en distintos niveles que han puesto a Suecia en el mapa”

Así fue como nació la idea para iniciar la aventura que sería filmar el documental Hård rock på export, el cual vio la luz en julio de 2022 a través de Sveriges Television. A pesar de haber sido transmitido solamente en su país natal, fanáticos del metal alrededor del mundo se enteraron de su existencia y lograron disfrutar de algunos fragmentos que se filtraron en internet.

Entre los principales consumidores de metal nórdico se encuentra Latinoamérica y es precisamente México quien se mantiene en los primeros lugares. Por tal motivo, la charla junto con la proyección de ciertos capítulos del documental que expusieron Magnus Broni y el productor Fredrik Norberg, el pasado 14 de agosto en la Embajada de Suecia en México; varios asisitentes revelaron que uno de sus sueños se había hecho realidad.

Tener la oportunidad de presenciar una recopilación tan completa y entrevistas de las bandas más representativas del género no es muy común en México.

Periodista sueco, productor del documental "Hård Rock på Export". (Captura de pantalla @magnusbroni)

Las bandas internacionalmente famosas que participan en el filme son: Europe, Candlemass, Entombed, At the Gates, Refused, Dark Tranquility, In Flames, Meshuggah, Arch Enemy, Hammerfall, Opeth, Ghost, Amon Amarth, Sabaton, Watain, por mencionar solo algunas. Recordemos que la mayoría de las que han visitado México han sido un gran éxito y sus shows generalmente se agotan.

“La música es algo que une a las personas, como ir a un concierto, es un sentimiento muy especial. Entonces esto es lo mismo, puedes juntar a la gente a través de un programa de televisión. Pueden conectarse porque muchos comparten la misma historia y gusto por el metal”

Una de las cosas que más soprende a los grupos nórdicos cuando tocan para sus fans mexicanos y que también asombró al director y productor de Hård rock på export, fue la gran conexión que tiene la música exportada desde las frías tierras de Suecia con la gente de Latinoamérica.

Su teoría es que la dedicación, las letras, las melodías y las emociones que los artistas vacían en sus álbumes se unen de alguna forma con los fans. “Suecia es un país muy abierto, muy liberal, es un gran lugar para que flroezca el metal y eso es lo que llama la atención de los seguidores”