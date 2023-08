Platanito estuvo al filo de la muerte y tuvo que bajar de peso tras nunca haber hecho ejercicio

Sergio Verduzco tuvo que hacer un cambio en su estilo de vida a los 51 años (Foto: Instagram)

Quizá Héctor Verduzco, mejor conocido por su nombre artístico, Platanito, haya estado en medio de los reflectores a últimas fechas debido a los escándalos en que se ha metido por sus chistes “crueles” en que se ha referido a temas sensibles.

Y es que el payaso mexicano ha sido señalado por las rutinas cómicas que ha presentado en tiempos recientes, donde ha ridiculizado sucesos como el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, los fallecidos en el viaje submarino para conocer los restos del Titanic y, tiempo atrás, la tragedia de los niños que murieron quemados en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Pero independientemente de su polémico desempeño, el payasito ha llamado la atención en sus más recientes presentaciones debido a su notable cambio de figura, pues Verduzco perdió más de 17 kilos en un corto periodo de tiempo.

Aunque la mejoría estética es notable en el comediante, su razón principal para haber bajado de peso no fue su imagen sino su salud, y así lo compartió recientemente con la revista TVyNovelas.

El payaso había sido diagnosticado con prediabetes (Foto Instagram: @platanitoshow)

“Ya son 17 kilos abajo, y todo fue por motivos de salud. Después de estar al filo de la muerte por COVID, no he dejado de checarme y salí prediabético; a raíz de eso fui a consultar a mi doctor y me dijo que me urgía una dieta inmediata, a lo cual accedí”, compartió el comediante.

“Tuve temor de las palabras del médico; mi mamá es diabética, y ella misma me lo advirtió: ‘No permitas llegar a esa enfermedad”

El humorista se sinceró y confesó que las palabras del médico lo llenaron de temor, por lo que decidió poner manos a la obra. “Hay dos noticias: una buena y una mala. La mala es que eres prediabético, y la buena es que eres prediabético, estás en la línea. Tú decides si te vas para delante o para atrás’, me apliqué y mira, bendito Dios, me siento bien y con salud”.

Verduzco compartió que más allá de haberse sometido a una rutina de ejercicio, lo que más le ha costado es cambiar sus hábitos alimenticios, por lo que “le han costado mucho los postres”.

El humorista bajó más de 17 kilos gracias a su rutina de ejercicio y los cambios en su alimentación (Foto: Instagram/@platanitoshow)

“Fui con un gastroenterólogo y resaltó lo importante que es también el ejercicio, cosa que nunca había practicado. Me puse a nadar, principalmente, a eliminar de mi dieta grasas, cero pan, cero carbohidratos... Una dieta a base de proteínas y de comer lo que se debe. Ahí empecé a bajar y a acostumbrarme a hacer ejercicio”, destacó.

“Me han costado mucho los postres; soy súper azucarero y ha sido muy difícil eliminarlos. Pensé que las grasas me costarían mucho trabajo y no, el azúcar es por la que sufro mucho todos los días”

Gracias a su constancia en el ejercicio, el cual al principio le costaba mucho trabajo hacer, pudo ver cambios en su salud, y la prediabetes que le había sido diagnosticada, finalmente quedó fuera de su organismo.

“Lo único que no me dio flojera hacer fue nadar, por eso empecé poco a poco y fui a más, hasta que agarré un ritmo y estilo de vida. No sólo se fueron 17 kilos: en mis estudios clínicos también se fue la prediabetes”.

El payaso reflexionó sobre el momento de su vida en que se encuentra y destacó que este es el idóneo para hacer cambios en su estilo de vida antes de que sigan pasando los años.

“Lo principal es que ya me la veo. Además de mi salud, es mi futuro; ya tengo 51 años, ya no soy el chavito de antes. Estoy a poco de entrar a la tercera edad, van a venir achaques y complicaciones en tu salud, y si no estás bien, no vas a aguantar nada”.