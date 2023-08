Carin León en la Plaza de Toros: preventa, precios y fecha

Carin León se presentará en la Plaza de Toros México Foto: Instagram/carinleonoficial

Carin León se presentará por primera vez en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el próximo 24 de noviembre, el compositor originario de Hermosillo, Sonora, ya había dado un concierto en el Auditorio Nacional, pero esta vez deleitará a sus fans desde una de los recintos más grandes en su tipo.

La venta de boletos comenzará el miércoles 16 de agosto a las 11:00 y se realizará en la plataforma Super Boletos, de acuerdo con la publicación que realizó el cantante. Las entradas podrían costar entre 624 y poco más de tres mil pesos.

“Ya es oficial, mi gente de CDMX y sus alrededores, nos vemos este 24 de noviembre en @laplazamexico. Este miércoles sale la venta, así que no se pueden quedar fuera porque se viene un fiestón en CDMX. ¿A quién voy a ver por allá?”, escribió.

(Instagram/@carinleonoficial)

Entre comentarios, muchas personas se alegraron por el anuncio y etiquetaron a sus allegados para comprar boletos juntos.

Precios para ver a Carin León en la Plaza de Toros México

Aunque los precios oficiales solo se podrán visualizar en cuanto inicie la venta de boletos, diversas cuentas de redes sociales especializadas en conciertos ya compartieron algunas aproximaciones de los costos.

De acuerdo con el usuario de Twitter @ailoviutl, este sería el valor de los boletos para ver a Carin León en la Plaza de Toros México, sin incluir los cargos por servicio:

Este sería el mapa de la Plaza de Toros para ver a Carin León (Twitter/@ailoviutl)

Ruedo VIP: tres mil 950 pesos mexicanos.

Barrera: dos mil 950 pesos mexicanos.

Primer tendido: mil 950 pesos mexicanos

Segundo tendido: 950 pesos mexicanos

Palcos: tres mil 200 pesos mexicanos

Lumbreras: 850 pesos mexicanos

General: 450 pesos mexicanos

Es importante mencionar que estas cantidades podrían variar, pues solo los precios de la página Superboletos pueden considerarse como oficiales.

Por lo general, las boleteras suelen dar preferencia a los clientes de algún banco en específico, pero en este caso no hay información respecto a este beneficio para la venta de boletos.

De cualquier forma, se recomienda tener acceso a un correo electrónico para poder registrarse o iniciar sesión, así como los datos de la tarjeta con la que se vayan a comprar los boletos para ver a Carin León.

La Plaza de Toros México (Instagram/@laplazamexico)

Algunos de los éxitos de Carin León son Que vuelvas, No es por acá, No me debes ni te debo, Primera Cita y Si tu amor no vuelve; el cantante también se volvió popular por su interpretación de La Boda del Huitlacoche.

En entrevista con The Associated Press, Carin reveló que está intentando romper con el cliché de la música regional mexicana a través de su nuevo álbum, el cual se titula Colmillo de leche. El nombre de este disco está inspirado en un diente canino del cantante, pues tardó mucho tiempo en caerse aunque ya había mudado todas sus otras piezas dentales en la infancia.

“Es para mí una madurez musical este disco, en cierto modo, el dejar ese diente de leche”, dijo. “Y aparte me sonó a mí porque colmillo es como la experiencia para nosotros, ‘el colmillo’, pero al momento que es un colmillo de leche es inmaduro y por más experiencia que tengas y por más que crees que ya sabes todo, siempre va a pasar algo que te va a mover el piso y que te va a hacer pensar diferente. Y creo que este disco habla mucho de esto”, dijo en su momento para AP.

Carin León en La Casa de los Famosos

Wendy Nicola y Carin León (Vix)

En la última semana del reality que ganó Wendy Guevara, Carin León deleitó a los finalistas con algunos de sus mejores éxitos en un concierto íntimo y privado.

Cuando ingresó a La Casa de los Famosos, Nicola Porcella le dedicó Primera cita a Wendy Guevara ambos formaron una dupla muy cercana, pero después revelaron que nunca hubo atracción seria.