Adán Augusto calificó como “una falta de respeto” las declaraciones de Ebrard

Las corcholatas tienen nuevos conflictos internamente (Reuters/Cuartoscuro)

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, calificó como una “falta de respeto” las declaraciones de Marcelo Ebrard Casaubón en las que señaló que la decisión al interior de la Cuarta Transformación sólo serán entre él y Claudia Sheinbaum.

Durante su recorrido, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que no conocía a profundidad la declaración que había emitido horas antes su compañero de partido; sin embargo, apuntó como una “falta de respeto” descartar a los demás aspirantes debido a que la contienda se está dando entre seis, no entre dos.

“Bueno, yo no conozco, no conozco el contenido de su declaración, pero se me hace, creo, una falta de respeto ponerse a hablar si es un contienda de dos de tres. Yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso”, refirió el miércoles 16 de agosto.

El exsecretario de Gobernación pidió no caer en la desesperación Crédito: Twitter/@politicomx

Ahí no concluyeron sus declaraciones, puesto que el político tabasqueño lanzó un llamado a la prudencia y pidió que nadie caiga en la desesperación, ya que declaró que es una actitud que no abona a la unidad del movimiento y, además, aumenta los roces.

Para profundizar lo anterior, refirió que todos los integrantes de la Cuarta Transformación deben de estar conscientes de que son tiempos de prudencia y paciencia con el fin de mantener la unidad rumbo a los comicios del próximo año.

Finalmente, el exgobernador de Tabasco reiteró su solicitud de paciencia, pues dijo que sigue siendo un proceso interno el que están viviendo las llamadas “corcholatas”; no obstante, aún falta tiempo para que sea el pueblo de México tome la decisión de quién encabezará las decisiones partidistas.

“Yo hago un llamado a que no caigan en la desesperación, la desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera. Son tiempos de prudencia, de paciencia, de trabajar para construir la unidad, para mantener la unidad, tiene que haber calma, serenidad y paciencia, decía el clásica. ¡Ya llegarán los tiempos del pueblo! Cuando el pueblo decida quién debe de ser coordinador o la coordinadora”, finalizó.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard aseguró que la decisión enla 4T será entre él y Claudia Sheinbaum (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Las declaraciones de López Hernández se dieron horas después de que Ebrard Casaubón convocó a una conferencia de prensa y aseguró que la decisión final para conocer al coordinador del movimiento, rumbo a los comicios del 2024, será entre él y la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, no fue la única información que develó, pues también pidió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “dejar de simular” y analizar las campañas que han realizado algunos de sus contrincantes, debido a que acusó supuestos acarreos para “fingir apoyo”, además de presuntamente utilizar recursos de la capital del país para impulsar la imagen de uno de ellos.

“Siendo yo jefe de Gobierno nunca vieron todo el país pintado ni con espectaculares ni, tampoco, nunca vieron que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación, les habla alguien con autoridad moral”

A sus declaraciones se unió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien secundó la denuncia de Ebrard y aseguró que él también ha observado una falta de inequidad en el proceso: “Estamos a tiempo de corregir”.

No obstante, Gerardo Fernández Noroña no estuvo de acuerdo con el posicionamiento inicial, por lo que calificó la declaración del excanciller como “prepotente y arrogante”, debido a que argumentó que se trata de una competencia entre seis personajes y rechazó que se quiera minimizar a los demás aspirantes, incluso señaló que podría ser un síntoma de desesperación.