¿Es pirata? Yeri Mua compra pluma Swarovski para ir a la universidad y la critican en redes | VIDEO

Yeri Mua está en una nueva etapa de su vida, pues desde hace unas semanas anunció que se inscribió en una universidad. Aunque la influencer aún no revela la carrera que está cursando, sí presumió en sus redes sociales que compró una lujosa pluma Swarovsky para tomar apuntes en sus clases.

Fue a través de un live donde la veracruzana comentó que estaba muy emocionada por este periodo de estudios y, aunque llevaba muy poco tiempo en la institución educativa, ella estaba buscando la manera de hacer su experiencia inolvidable.

“Compré una pluma Swarovski carísima de París. Vean, aquí está y la verdad me quería lucir, lo malo es que yo pierdo todo así que no creo que me dure mucho. La compré para sacarla en momentos que tenga que escribir algo poderoso”, comenzó a decir.

Cuánto costó la pluma Swarovski de Yeri Mua

Yeri Mua mostró el objeto, el cual era de color rosado y tenía pequeñas piedras en la parte superior. Además, la famosa aprovechó para decir el precio, del cuál no estaba tan segura y le preguntó a alguien que estaba junto a ella: “¿Cuánto costó?”.

Tras una respuesta inaudible, Yeri Mua sentenció: “Ah, no está cara, mil 700 pesos”.

La Tiktoker ahondó en que decidió hacer ese gasto para comenzar a tomar la actitud de una profesionista.

“Tiene piedras de Swarovsky y me la compre para sentirme una licenciada, porque luego las licenciadas tienen plumas bonitas y cuando uno entra en la universidad se la tiene que creer. Yo sé que no llevo ni un día de clases, pero mentalmente ya siento que soy una licenciada y a veces así tienes que creértela”, añadió.

Por qué usuarios criticaron a Yeri Mua

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y varios internautas criticaron a Yeri Mua por gastar esa cifra de dinero e, incluso, algunos le cuestionaron la autenticidad de la pluma.

“Esas plumas las encuentras en la bodega”. “Se le va a perder luego luego”. “Yo tengo la misma pluma y me salió en 250 pesos”. “Con mil 700 pesos me compro todos los útiles”, son algunas de las menciones que aparecieron.

¿Es pirata la pluma?

El modelo más parecido a la pluma de Yeri Mua que aparece en el sitio oficial de Swarowski es el Bolígrafo Rollerball Crystalline Nova, tono oro rosa, baño tono oro rosa, el cual tiene un costo de mil 750 pesos.

Sin embargo, al momento de comparar dicho modelo con el de la pluma de Yeri Mua se nota una diferencia en el centro del producto. Y es que, en la pluma del sitio se observa un cintillo color rosa que dice swarovski, mientras que en la de la influencer esta parte es de color negro.

También está el Bolígrafo Crystalline Evil Eye, blanco, baño tono oro rosa, el cual es bastante parecido, pero tampoco tiene el cintillo color negro y, además, cuenta con un dije.

