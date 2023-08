AMLO lee poema para explicar por qué aparece ‘comunismo’ en libros de texto, pero confunde a poeta

Los libros de texto han enfrentado duras críticas en los últimos días. (Ilustración: Jovani Pérez)

Ante la ola de críticas que se han desarrollado en torno a la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que sí aparece la palabra comunismo; sin embargo, explicó que solo figura dentro de un poema, pero que a su parecer, “tiene que ver con la manera en que debemos unirnos como mexicanos”.

Te puede interesar: Los nuevos libros de texto no son comunistas, sino una muestra de las contradicciones de AMLO, según Riva Palacio

Y es que además de los errores que se han detectado, parte de los juicios que se han hecho sobre los ejemplares es que son comunistas. De acuerdo con el filósofo Karl Max, el comunismo es una forma de socialismo que busca reemplazar la propiedad privada por la pública, eliminar las clases sociales para derrocar el poder burgués.

En ese sentido, AMLO confirmó que sí aparece un ejemplo de comunismo que atribuyó erróneamente al poeta Bertolt Brecht, pues durante su conferencia de prensa de esta mañana fue corregido, ya que explicaron al mandatario que se trataba de un poema escrito por un pastor y no por el poeta Brecht como dijo él.

Te puede interesar: AMLO expone a juez que lo silenció por hablar de Xóchitl Gálvez: “Voy a denunciarlo”

Insistió en que el contenido de los libros no tiene relación con el comunismo. “Qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo. No se miden es una desproporción”.

López Obrador leyendo un poema incluido en los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. (Captura de pantalla)

Desde Palacio Nacional, el mandatario anunció que ya revisó los ejemplares y expresó que la palabra comunismo aparece en un libro de cuarto o quinto grado, pero en un poema.

Te puede interesar: López Obrador muestra la carta que le envió al abogado de García Luna: “Tenía muchas ganas de denunciarlo”

“Lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que he puesto aquí. Tiene que ver con la manera en que debemos unirnos en contra del fascismo, de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos, eso es lo que aparece”, explicó.

Durante su tradicional conferencia matutina leyó un poema que hace referencia al comunismo y el cual comienza con frases como: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a buscar a los judíos y no dije nada porque yo no era judío”.

El mandatario mexicano confirmó que sí aparece la palabra comunismo en algunos ejemplares de cuarto y quinto grado

En la misma línea referencial, López Obrador dijo que otra de las menciones relacionadas con la palabra comunismo tiene que ver con los libros de los maestros donde explican sobre la historia política de los movimientos opositores de los movimientos guerrilleros en México.

Declaró que se trata de temas que forman parte de la historia para ejemplificar lo que tuvieron que pasar algunos personajes como el cura Miguel Hidalgo, quien es conocido como el “Padre de la Patria” por su participación en la Independencia de México.

“Tuvieron que tomar las armas porque se padecía de autoritarismo, como lo hizo el cura Hidalgo que era un sacerdote bueno, tan bueno y tan pacifista que estando en el cerro de las cruces ya para tomar la ciudad decidió no hacerlo, porque calculó muchos muertos”

Ante ello, se lanzó contra algunos medios de comunicación que han reafirmado su postura ante los contenidos.

“No tiene nada que ver. Está bien que no les guste como gobernamos, pero no está bien que realicen una campaña utilizando los medios de comunicación que deberían de ser profesionales, informar con verdad, no espantar y desde luego no mentir”, dijo el mandatario.